Россиянин оплатил лечение девочки из США с большим пятном на лице
Россиянин сделал благотворительный взнос, оплатив лечение девочки из США с большим пятном на лице
Об этом сообщил директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин, передает ТАСС. Сумма взноса и данные благотворителя не разглашаются.
Как писали Юга.ру, американка Кэрол Феннер с дочерью Луной, нуждающейся в операции для лечения меланоцитарного невуса — большого пятна на лице, прилетела в Краснодар в сентябре прошлого года. Помочь ребенку вызвался местный врач Павел Попов. Он прочитал о случае Луны в одной из российских газет, написал ее матери и пригласил в кубанскую столицу. Первую операцию провели в октябре. Всего планируется сделать 6-8 операций, каждая из которых стоит около 25 тыс. долларов — это более 1,5 млн рублей.
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