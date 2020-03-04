Кубанские врачи начнут лечить еще одну девочку из США с большим пятном на лице
В краснодарской клинике лазерной фотодинамической терапии 4 марта сообщили, что в кубанской столице прооперируют вторую девочку с врожденным невусом. Она прилетит из Техаса
Исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин рассказал, что 5 марта в Краснодар прилетит вторая пациентка с врожденным невусом (родимым пятном) на лице.
«Завтра у нас прилетает вторая пациентка из США, из Техаса, девочку зовут Деми, ей 11 месяцев. Проблема та же, что и у Луны, только меньше по площади, примерно наполовину», — сообщил Алексуткин корреспонденту РИА «Новости».
Как добавил телеканал «360», родители девочки в свое время переехали в США из Японии.
Как писали Юга.ру, первой пациенткой краснодарской клиники стала Луна Феннер. Ее мать, американка Кэрол Феннер, прилетела вместе с ней на Кубань в сентябре 2019 года. Помочь ребенку вызвался местный врач Павел Попов. Он прочитал о случае Луны в одной из российских газет, написал ее матери и пригласил в кубанскую столицу.
Первую операцию провели в октябре. Всего планируется сделать 6-8 операций, каждая из которых стоит около 25 тыс. долларов — это более 1,5 млн рублей. В начале января стало известно, что неизвестный меценат сделал благотворительный взнос, оплатив лечение Луны.