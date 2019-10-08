В Краснодаре девочке с пятном на лице сделали первую операцию

Об этом мама девочки рассказала в своем инстаграме 7 октября. По словам Кэрол Феннер, операция прошла на прошлой неделе, но она не хотела об этом говорить заранее, так как дочери требовалось время и ее внимание для выздоровления.

«В любом случае, с ней все хорошо. Доктор сказал, что раз она нормально ест, смеется и не пытается коснуться повязки, это признак того, что она не чувствует боли», — написала Кэрол.

Женщина добавила, что сейчас у ее дочери нет необходимости принимать обезболивающее. Андрей Алексуткин, коммерческий директор клиники, в которой Луна проходит лечение, также заявил об успешности первой операции. Он отметил, что в ходе нее уже удалось удалить часть новообразования на лбу Луны, передает ТАСС.

Лунна Феннер родилась с большим меланоцитарным невусом на лице. Это доброкачественное образование, похожее на родинку, которое при некоторых факторах может перерасти в рак. В США матери Луны сказали, что для лечения пятна требуется не менее 100 операций. Краснодарский врач Павел Попов вызвался помочь семье Феннер и сказал, что девочку вылечат за 6-8 операций в России.