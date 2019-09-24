Краснодарский врач возьмется за лечение девочки из США с большим пятном на лице

Луна Феннер из Флориды родилась 7 марта с меланоцитарным невусом на лице. Это доброкачественное образование, похожее на родинку. Оно не вызывает болевых ощущений, но при некоторых факторах может переродиться в рак. Пятно заняло почти все лицо девочки. Врачи из Бостона после осмотра пришли к выводу, что для его лечения потребуется более 100 сеансов лазерной терапии и не менее четырех лет лечения. Медики из Нью-Йорка, Чикаго и Флориды сообщили матери девочки Кэрол Феннер, что лазерные процедуры, наоборот, могут только навредить ее дочери, сообщило 23 сентября Daily Mail .

Краснодарский хирург Павел Попов прочитал о случае Луны в одной из российских газет. Он написал Кэрол Феннер письмо и рассказал о том, что невус в России при правильном стечении обстоятельств смогут вылечить за полтора года технологиями, которых еще нет в США. Мать и врач договорились, что сначала она пообщается с теми, кто успешно прошел лечение в Краснодаре. После этого кожу ребенка протестируют. Если обследование пройдет хорошо, то девочку начнут лечить.

В краснодарской клинике Луне Феннер могут сделать 6-8 операций. Каждая из них будет стоит 25 тыс. долларов — это более 1,5 млн рублей. Во время лечения девочке введут под кожу специальный препарат, который со временем заставит отмереть поврежденную кожу. В это же время под коркой должна будет появиться новая, уже чистая кожа. Затем пигментацию уменьшат с помощью лазера.

Первый вылет Кэрол Феннер и ее дочери в Краснодар запланирован на 24 сентября.