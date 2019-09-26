Девочку из США с большим пятном на лице привезли для лечения в Краснодар

В Краснодар 25 сентября прилетела американка Кэрол Феннер с дочерью Луной, нуждающейся в операции для лечения меланоцитарного невуса — большого пятна на лице

Луна Феннер из Флориды родилась 7 марта с меланоцитарным невусом на лице. Это доброкачественное образование, похожее на родинку. Оно не вызывает болевых ощущений, но при некоторых факторах может переродиться в рак. Американские врачи не смогли помочь в лечении. Помочь ребенку вызвался врач из Краснодара Павел Попов.

На странице Luna Tavares Fenner в инстаграме сообщили, что девочкам и ее мать прилетели 25 сентября в Москву. Затем они отправились в Краснодар. Семья Феннер отметила, что в России очень холодно.