Девочку из США с большим пятном на лице привезли для лечения в Краснодар
В Краснодар 25 сентября прилетела американка Кэрол Феннер с дочерью Луной, нуждающейся в операции для лечения меланоцитарного невуса — большого пятна на лице
Луна Феннер из Флориды родилась 7 марта с меланоцитарным невусом на лице. Это доброкачественное образование, похожее на родинку. Оно не вызывает болевых ощущений, но при некоторых факторах может переродиться в рак. Американские врачи не смогли помочь в лечении. Помочь ребенку вызвался врач из Краснодара Павел Попов.
На странице Luna Tavares Fenner в инстаграме сообщили, что девочкам и ее мать прилетели 25 сентября в Москву. Затем они отправились в Краснодар. Семья Феннер отметила, что в России очень холодно.
В Краснодаре кожу ребенка протестируют. Если обследование пройдет хорошо, то Луну Феннер начнут лечить. Всего ей могут сделать 6-8 операций.
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