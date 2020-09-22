«Краснодар» обыграл ПАОК в матче Лиги чемпионов

Краснодарский край

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«Краснодар» 22 сентября дома встретился с греческим ФК ПАОК в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Матч прошел на стадионе «Краснодар» и закончился со счетом 2:1. Зрителей на игре не было по требованиям УЕФА.

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На 7-й минуте матча в ворота «Краснодара» назначили пенальти, однако голкипер «быков» Матвей Сафонов отразил удар полузащитника Димитриса Пелкаса.

На 32-й минуте Пелкас все-таки забил в ворота черно-зеленых. Через семь минут Реми Кабелла заработал пенальти для «Краснодара», который реализовал Виктор Классон. Во втором тайме гол забил Кабелла (70-я минута).

Лига чемпионов ФК «Краснодар» Футбол

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