«Краснодар» обыграл ПАОК в матче Лиги чемпионов
Краснодарский край Валерия Дульская
«Краснодар» 22 сентября дома встретился с греческим ФК ПАОК в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Матч прошел на стадионе «Краснодар» и закончился со счетом 2:1. Зрителей на игре не было по требованиям УЕФА.
На 7-й минуте матча в ворота «Краснодара» назначили пенальти, однако голкипер «быков» Матвей Сафонов отразил удар полузащитника Димитриса Пелкаса.
На 32-й минуте Пелкас все-таки забил в ворота черно-зеленых. Через семь минут Реми Кабелла заработал пенальти для «Краснодара», который реализовал Виктор Классон. Во втором тайме гол забил Кабелла (70-я минута).
Читайте также
Статьи ПартнерскийМалое дело с большой поддержкой
Интервью с директором Фонда развития бизнеса Еленой Пистуновой