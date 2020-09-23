В Краснодаре завели 5 уголовных дел по нелегальным свалкам в поселке Индустриальном
22 сентября власти Краснодара обсудили дальнейшие работы по ликвидации свалок в пригороде
Свалку с опасными отходами в районе поселка Индустриальный обнаружили еще в 2016 году. Тогда прокуратура подняла вопрос о возбуждении уголовного дела, а к собственнику земельного участка и к организации-арендатору направили иск с требованием устранить нарушения. Однако за три года ситуация не изменилась — жители поселков Индустриальный, Победитель и Дивный жаловались на то, что им приходится жить около большой свалки с металлоломом, мусором и канализационными отходами. После массовых обращений местных жителей в 2019 году мэрия Краснодара пообещала заняться устранением несанкционированных полигонов.
Например, 3 ноября власти отчитались о вывозе более 100 тонн отходов в районе Индустриального. Среди прочего, около поселка была свалка с содержащими ртуть лампами. А летом 2020 года администрация краевого центра заявила, что с начала года там ликвидировали 12 свалок ТБО.
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22 сентября в мэрии обсудили новые меры по борьбе с незаконными свалками. Мэр Евгений Первышов отметил, что в городе действует единственный лицензированный полигон, который может принимать отходы любых классов, деятельность же других стихийных мини-свалок незаконна.
В пресс-службе отметили, что в ближайшее время собираются провести рейды для выявления людей, которые привозят мусор в Индустриальный. Также, по данным администрации, с еще одной нелегальной свалки вывезли более 300 кубометров отходов на законный полигон, однако полностью ее убирать не стали:
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«Что касается свалки, ее сейчас не стали убирать, потому что возбуждено уголовное дело. По обращениям граждан на сегодняшний день в прокуратуре Прикубанского округа на рассмотрении находится пять возбужденных уголовных дел для передачи в суд», — сказал глава администрации Прикубанского округа Александр Журавлев.
Кроме того, на территории нашли новые свалки, по ним были написаны обращения в Росприроднадзор. После подсчета ущерба планируется возбудить новые уголовные дела.
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