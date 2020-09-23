В Краснодаре завели 5 уголовных дел по нелегальным свалкам в поселке Индустриальном

Свалку с опасными отходами в районе поселка Индустриальный обнаружили еще в 2016 году. Тогда прокуратура подняла вопрос о возбуждении уголовного дела, а к собственнику земельного участка и к организации-арендатору направили иск с требованием устранить нарушения. Однако за три года ситуация не изменилась — жители поселков Индустриальный, Победитель и Дивный жаловались на то, что им приходится жить около большой свалки с металлоломом, мусором и канализационными отходами. После массовых обращений местных жителей в 2019 году мэрия Краснодара пообещала заняться устранением несанкционированных полигонов.

Например, 3 ноября власти отчитались о вывозе более 100 тонн отходов в районе Индустриального. Среди прочего, около поселка была свалка с содержащими ртуть лампами. А летом 2020 года администрация краевого центра заявила, что с начала года там ликвидировали 12 свалок ТБО.