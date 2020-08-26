В поселке Индустриальном Краснодара с начала года ликвидировали 12 свалок

Власти Краснодара 25 августа рассказали, что в поселке Индустриальном с начала года вывезли 370 куб. метров мусора

С начала 2020 года на территории поселка Индустриального и прилегающих участков ликвидировали 12 свалок твердых бытовых отходов и вывезли свыше 370 куб. метров мусора. Площадь свалок в среднем составляла от 50 до 400 кв. метров: в основном на них был крупногабаритный и строительный мусор.

Например, 25 августа очередную свалку нашли между поселками Индустриальным и Победитель. Сотрудники полиции зафиксировали нарушение и выясняют, кому принадлежит земельный участок.

«Жители рассказали о том, что расположенное рядом предприятие "Чистый город" вечером и ночью сжигает мусор. Дым и запах идут прямо в дома. Обязательно нужно проверить законность работы и что именно там жгут», — написал в своем телеграм-канале политик Евгений Первышов.

Также Первышову пожаловались на работу очистных сооружений. По его словам, за них отвечают застройщики и на данный момент их необходимо привести к нормативам. В пресс-службе администрации Краснодара добавили, что в администрации Калининского сельского округа действует рабочая группа, которая находит нелегальные свалки. Например, ущерб от одной из них превысил 1 млн рублей, материалы для возбуждения уголовного дела направили в полицию.