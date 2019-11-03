Власти Краснодара занялись ликвидацией незаконных свалок со ртутью в пригородах

Краснодарский край

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Мэрия Краснодара 3 ноября отчиталась о работе по расчистке незаконных свалок у поселков Индустриального и Краснодарского

О том, что местные жители пожаловались на соседство большой несанкционированной свалки с мусором, металлоломом и канализационными отходами, Юга.ру писали 24 октября. Движение «Помоги городу» тогда обращало внимание, что поля и лесополосы завалены опасными отходами.

В субботу, 2 ноября, пять единиц спецтехники вывезли больше 100 тонн мусора в районе поселка Индустриального, рассказал заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев. Среди прочего, там была свалка с люминесцентными лампами. Чтобы очистить почвы от вредных веществ, содержащих ртуть, на ее месте специалисты провели демеркуризацию.

«Параллельно вместе с полицией и Росприроднадзором будем вести работу по установлению и наказанию виновных. Также рассчитываем и дальше на помощь жителей, просим присылать видеоматериалы с зафиксированными нарушениями, каждый случай будем отрабатывать», — отметил Дорошев. Он добавил, что для контроля за ситуацией и ликвидации незаконных свалок в пригородных поселках Калининского округа создали специальную рабочую группу.

Еще одну свалку со ртутью нашли в районе поселка Краснодарского. Сотрудники полиции на месте занимались оформлением документов для того, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности.

Власти планируют ликвидировать стихийные свалки в районах пригородов Прикубанского округа, в течение двух ближайших недель, сообщает пресс-служба городской мэрии.

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