В Краснодаре отстранили чиновников, ответственных за ликвидацию стихийных свалок

На совещании в администрации Краснодара 9 декабря обсудили расследование уголовного дела о мошенничестве при ликвидации стихийных свалок в краевом центре

6 декабря стало известно о крупной афере, связанной с ликвидацией стихийных мусорных свалок в Краснодаре. В 2019 году организация ООО «У Б И С» заключила контракт с администрацией Прикубанского округа на 10 млн рублей, согласно которому была обязана убирать нелегальные свалки в городе. Однако позже выяснилось, что компания не сдавала мусор на полигоны организованного хранения, как это положено по закону, а сваливала его в других отдаленных и малолюдных местах. Между тем директор организации подавал в администрацию округа поддельные документы о том, что все выполнено в рамках договора.

Также установлено, что «У Б И С» заключала контракты с Карасунским и Центральным округами. По факту мошенничества завели уголовное дело, краснодарская полиция начала расследование.

На совещании в мэрии города 9 декабря глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что мусорная тема стала одной из самых проблемных в городе.

«Почему-то ни у кого не ёкнуло — я имею в виду начальников отделов по санитарии в каждом внутригородском округе — позвонить на тот или иной полигон, с которого вам привезли отчетные документы. Созвониться, узнать — действительно ли мусор довезли туда», — возмутился он.

Мэр заявил, что все ответственные лица, отвечающие за исполнение контракта в каждом внутригородском округе, будут отстранены от исполнения обязанностей на время следствия. В случае, если подтвердится факт того, что мусор не вывозился на полигоны, Первышов пообещал их уволить.

Напомним, в конце октября в районе поселков Индустриального, Дивного и Победитель в пригороде Краснодара обнаружили горы мусора и свалку с металлоломом и канализационными отходами.