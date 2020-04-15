На Кубани завели дело на полицейского, который ударил задержанного

В Ленинградском районе в апреле полицейского заподозрили в превышении должностных полномочий с применением насилия

Следствие установило, что вечером 8 января в отделе МВД России по Ленинградскому району в комнате для административно задержанных находился 32-летний местный житель, который громко разговаривал. Услышав шум, 41-летний полицейский отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания ОМВД вошел в помещение и один раз ударил задержанного рукой по голове, а потом по туловищу. После этого сотрудник продолжил работать.

Против полицейского возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия). Проводятся следственные действия, установливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили 15 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что полицейского отстранили от работы и начали служебную проверку.