Прокуратура отменила решение следователя, который отказался заводить дело о пытках в полиции Гулькевичей

В Гулькевичском районе в сентябре начали дополнительную проверку в связи с жалобами супругов на пытки в отделе полиции

В июне супруги Ольга Швецова и Валерий Малахов сообщили , что сотрудники уголовного розыска Гулькевичского отдела полиции в апреле 2018 года избивали их, заставляя написать явку с повинной в убийстве пенсионерки, жившей рядом с ними. По их словам, полицейские курили в кабинете при Швецовой, болеющей астмой. Они били ее по голове толстой книгой, руками по телу, выкручивали руки в наручниках и угрожали, что подкинут ее сыну наркотики. Чтобы добиться признаний от Малахова, сотрудники МВД выливали кипяток ему на голову.

2 июля Швецову задержали, предъявили ей обвинения в убийстве и арестовали. Сейчас она находится в СИЗО. 18 июля при своем адвокате она рассказала следователю о давлении полицейских и не стала давать признательные показания. Супруги обратились в прокуратуру и УФСБ по краю, которые переадресовали заявления в Гулькевичский следственный отдел, сообщили в пресс-службе «Комитета против пыток».

3 сентября следователь этого отдела Дмитрий Калинчиков отказал в возбуждении уголовного дела. Он объяснил такое решение тем, что в действиях полицейских нет состава преступления. Юристы «Комитета против пыток» обжаловали это постановление в прокуратуре Гулькевичского района, но получили отказ. После этого они обратились в краевую прокуратуру.

10 сентября заместитель прокурора Кубани Андрей Бучман отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и потребовал от краевого следственного комитета провести дополнительную проверку.