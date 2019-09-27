Прокуратура отменила решение следователя, который отказался заводить дело о пытках в полиции Гулькевичей
В Гулькевичском районе в сентябре начали дополнительную проверку в связи с жалобами супругов на пытки в отделе полиции
В июне супруги Ольга Швецова и Валерий Малахов сообщили, что сотрудники уголовного розыска Гулькевичского отдела полиции в апреле 2018 года избивали их, заставляя написать явку с повинной в убийстве пенсионерки, жившей рядом с ними. По их словам, полицейские курили в кабинете при Швецовой, болеющей астмой. Они били ее по голове толстой книгой, руками по телу, выкручивали руки в наручниках и угрожали, что подкинут ее сыну наркотики. Чтобы добиться признаний от Малахова, сотрудники МВД выливали кипяток ему на голову.
2 июля Швецову задержали, предъявили ей обвинения в убийстве и арестовали. Сейчас она находится в СИЗО. 18 июля при своем адвокате она рассказала следователю о давлении полицейских и не стала давать признательные показания. Супруги обратились в прокуратуру и УФСБ по краю, которые переадресовали заявления в Гулькевичский следственный отдел, сообщили в пресс-службе «Комитета против пыток».
3 сентября следователь этого отдела Дмитрий Калинчиков отказал в возбуждении уголовного дела. Он объяснил такое решение тем, что в действиях полицейских нет состава преступления. Юристы «Комитета против пыток» обжаловали это постановление в прокуратуре Гулькевичского района, но получили отказ. После этого они обратились в краевую прокуратуру.
10 сентября заместитель прокурора Кубани Андрей Бучман отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и потребовал от краевого следственного комитета провести дополнительную проверку.
Ранее Юга.ру писали, что на отдел полции в Гулькевичском районе жаловались еще два человека.
В 2019 году стало известно еще о нескольких случаях пыток, которые устроили сотрудники МВД. Так, например, в Ростове полицейские в подвале пытали людей и заставляли признаваться в хранении наркотиков. В Новороссийске двое мужчин, представившихся работниками силовых структур, затащили в квартиру 25-летнего местного жителя и пытали его несколько часов. В Кабардино-Балкарии следственные органы возбудили уголовное дело против сотрудников МВД, которых заподозрили в выбивании признания в преступлении.
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