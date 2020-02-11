На Кубани к свидетелю по делу о пытках в полиции пришли с обысками из-за «белого вещества» в мусоре. И забрали батареи

В доме жителя Гулькевичей Евгения Мусаева, ставшего свидетелем по делу о пытках в местном отделе полиции, прошли обыски. Адвокаты заявляют, что они прошли с нарушениями

Об обысках, прошедших у Мусаева 6 февраля, рассказал на своем YouTube-канале юрист Сергей Земцов. По его словам, мужчина был свидетелем по делу полицейских, на которых пожаловался местный житель Никита Хацкевич, заявивший, что из него выбивали явку с повинной о краже (в октябре суд оправдал Хацкевича). Мусаев помог доказать в суде, что свидетель со стороны полиции является ложным.

Поводом для обыска, как объяснил на видео с места его проведения сам Мусаев, стало то, что в марте 2019 года в мусорном баке около его дома якобы нашли пакет с белым веществом.

Он рассказал, что 6:20 к нему в дом ворвались люди в форме, уложили его на пол и начали обыск. Мужчина успел позвонить своему адвокату, которая прибыла через несколько минут, но ее не допустили в дом. Также во время происходящего он просил ознакомиться с протоколом обыска в присутствии адвоката, но женщину все равно не пускали, а сам документ ему показали уже после обыска. Печатей и дат там, по словам Мусаева не было, постановление было написано от руки следователем, а не выдано судом.

Силовики обыскали весь дом, чердак и гараж. В итоге в ходе обысков обнаружили купленные Мусаевым с рук за три дня до этого б/у батареи, которые якобы находятся в розыске как краденые. Их забрали у Мусаева.

По словам адвоката, который вел трансляцию с места обысков, могла быть использована такая схема: батареи Мусаеву продали заранее специально, чтобы прибыть на обыск по оперативным мероприятиям, и в том случае, если ничего запрещенного в его доме найдено не будет, забрать батареи и затем обратиться в суд и «узаконить» такой обыск как не терпящий отлагательств.

Юристы составили заявление о недопуске защитника, сам Мусаев попросил проверить сотрудников полиции, которые провели обыск.