Режиссер Александр Молочников заболел коронавирусом на сочинском «Кинотавре»

Есть подозрение, что гости «Кинотавра» заразились COVID-19 ������ У модного режиссера Александра Молочникова подтвердилась корона������ Саша Молочников принёс извинения всем, с кем контактировал на Кинотавре. А он там обнимался СО ВСЕМИ!!!!������: от Ходченковой������ @svetlana_khodchenkova до Чиповской������ @chi_pa и Шпицы������ @katerinashpitsa . Короче, тревожно становится в Сочи. Да и не в Сочи тоже. Кстати, спаслись, похоже только Собчак������ @xenia_sobchak с Богомоловым������ @konbog75 , которые на премьеру Молочникова опоздали и с ним не обнимались������ #кинотавр #ковиднактнотавре #молочников #александрмолочников #ходченкова #чиповская #шпица #собчак #богомолов