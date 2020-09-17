Режиссер Александр Молочников заболел коронавирусом на сочинском «Кинотавре»

Краснодарский край

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Режиссер Александр Молочников 17 сентября рассказал, что обнаружил у себя коронавирус во время фестиваля «Кинотавр» в Сочи

Напомним, кинофорум должен был пройти в Сочи с 7 по 14 июня, однако из-за коронавируса его перенесли на осень. В августе стало известно, что мероприятие состоится 11-18 сентября в формате делового форума, без развлекательной программы. Юга.ру побывали на открытии и показали, как проходит кинофорум в период коронавируса.

17 сентября режиссер спектакля «Бульба. Пир» и участник «Кинотавра» Александр Молочников опубликовал в своем инстаграме видео, в котором рассказал о заражении коронавирусом:

«Завтра в Театре на Малой Бронной должна была состояться премьера спектакля "Бульба. Пир". К сожалению, мы вынуждены снова ее перенести. Первый раз из-за карантина, а сегодня — потому что вчера у некоторых артистов и у меня был обнаружен COVID-19».

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Режиссер добавил, что возможная премьера пройдет в начале октября, а также извинился перед теми, с кем контактировал на фестивале. По словам Молочникова, он плохо себя почувствовал в первый день «Кинотавра», однако тест был отрицательным, а врач сослался на переутомление артиста. Второй тест подтвердил коронавирус.

Позже режиссер удалил видео со своей страницы, но оно осталось в аккануте Cruxchat в инстаграме. Судя по фотографии, выложенной Молочниковым, накануне он контактировал с актрисами Светланой Ходченковой, Екатериной Варнавой и другими артистами.

Ранее Юга.ру писали, что у оперной певицы Анны Нетребко подтвердился коронавирус. У нее также оказался отрицательным первый анализ, а повторный тест выявил инфекцию.

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Есть подозрение, что гости «Кинотавра» заразились COVID-19 ������ У модного режиссера Александра Молочникова подтвердилась корона������ Саша Молочников принёс извинения всем, с кем контактировал на Кинотавре. А он там обнимался СО ВСЕМИ!!!!������: от Ходченковой������ @svetlana_khodchenkova до Чиповской������ @chi_pa и Шпицы������ @katerinashpitsa . Короче, тревожно становится в Сочи. Да и не в Сочи тоже. Кстати, спаслись, похоже только Собчак������ @xenia_sobchak с Богомоловым������ @konbog75 , которые на премьеру Молочникова опоздали и с ним не обнимались������ #кинотавр #ковиднактнотавре #молочников #александрмолочников #ходченкова #чиповская #шпица #собчак #богомолов

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Кинотавр Коронавирус Сочи

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