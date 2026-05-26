В Краснодаре ищут подрядчика для реконструкции корпуса краевой больницы № 1 за 1,2 млрд рублей

25 мая дирекция закупок Краснодарского края объявила о поиске нового подрядчика для завершения реконструкции корпуса центра функциональной хирургии краевой клинической больницы №1 имени профессора С. В. Очаповского в кубанской столице. Стоимость тендера составляет 1 млрд 194 млн 126 тыс. 75 рублей.

Предыдущая компания работала на объекте с конца 2023 года по март 2026-го, после чего заказчик в одностороннем порядке расторг с ней контракт. По какой причине — не уточняется.

Новому подрядчику предстоит выполнить широкий комплекс задач: строительные и демонтажные работы, монтаж инженерных систем, лифтового оборудования, вентиляции, отопления, систем лечебного газоснабжения, связи и противопожарной безопасности. Также в контракт включено благоустройство прилегающей территории и строительство надземного перехода, который соединит обновленный корпус с остальными зданиями больницы.

В 2026 году на объект направят 655,4 млн рублей, в 2027-м — ещё 538,7 млн рублей. Весь процесс реконструкции разбит на 20 этапов. Первые из них должны быть сданы уже к августу 2026 года, завершающие — к ноябрю 2027-го.

Речь идет о восьмиэтажном здании общей площадью 16 тыс. 417 кв. метров. После завершения реконструкции центр функциональной хирургии сможет принимать 132 пациента.