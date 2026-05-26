В Краснодаре пройдет презентация двух книг о кубанском писателе Викторе Лихоносове

В краснодарском книжном магазине презентуют книги «Виктор Лихоносов: жизнь после смерти» и «Одинокие вечера в Пересыпи» (12+)

Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 31 мая презентацию книг о писателе Викторе Лихоносове от издательства «Традиция».

Журналист Андрей Нейжмак представит биографию писателя «Виктор Лихоносов: жизнь после смерти», где собраны очерки о его жизни и творческом пути, редкие архивные документы и фотографии, разговоры с близкими людьми писателя и его коллегами.

«Это не только рассказ о классике — это история человека, который до конца оставался верен своим убеждениям. Но главное — это книга о памяти. О том, как слово продолжает жить после смерти автора. О том, почему сегодня, в мире спешки и забвения, голос Лихоносова звучит особенно ясно и необходимо», — говорится в описании издания.

Также будет представлен сборник воспоминаний Лихоносова «Одинокие вечера в Пересыпи» от редактора-составителя Елены Некрасовой. Издание собрано из отрывков, публиковавшихся с 1996 по 2021 год.

На встрече гости поговорят о том:

  • как собирался личный архив Лихоносова и превращался в текст;
  • как была создана книга его воспоминаний;
  • каким он остался в памяти друзей и города;
  • и многом другом.

Последняя глава:

Мероприятие состоится 31 мая в 18:00 в книжном магазине «Чарли» на улице Коммунаров, 58. Вход свободный по регистрации.

Виктор Лихоносов — советский и российский писатель, публицист и педагог. Он жил в Краснодаре, являлся его почетным гражданином, а также был членом высшего творческого совета при правлении Союза писателей Российской Федерации и Героем труда Кубани. Лихоносов возглавлял литературно-исторический журнал «Родная Кубань».

Среди его работ — «Вечера», «Что-то будет», «Голоса в тишине», «Счастливые мгновения», «Осень в Тамани», «Чистые глаза», «Родные», «Элегия» и другие. Его произведения известны по всему миру и были переведены на несколько языков.

Лихоносов написал роман о судьбе русского казачества «Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж», за который был удостоен диплома конкурса «Культура и искусство», проводимого ЮНЕСКО и Оксфордской образовательной сетью. Также писатель являлся лауреатом Государственной премии имени Горького и получил премию имени Александра Невского за вклад в русскую литературу.

Виктор Лихоносов умер в 2021 году в возрасте 85 лет в краснодарской Краевой клинической больнице из-за коронавируса.

Ранее Юга.ру писали, что в декабре 2025 года журналист Роман Матыцин выпустил книгу «Ритмы южной окраины» — первую масштабную документацию музыкальной жизни Кубани 1960–1980-х годов.

