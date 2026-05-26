В Краснодаре пройдет презентация двух книг о кубанском писателе Викторе Лихоносове

В краснодарском книжном магазине презентуют книги «Виктор Лихоносов: жизнь после смерти» и «Одинокие вечера в Пересыпи» (12+)

Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 31 мая презентацию книг о писателе Викторе Лихоносове от издательства «Традиция».

Журналист Андрей Нейжмак представит биографию писателя «Виктор Лихоносов: жизнь после смерти», где собраны очерки о его жизни и творческом пути, редкие архивные документы и фотографии, разговоры с близкими людьми писателя и его коллегами.

«Это не только рассказ о классике — это история человека, который до конца оставался верен своим убеждениям. Но главное — это книга о памяти. О том, как слово продолжает жить после смерти автора. О том, почему сегодня, в мире спешки и забвения, голос Лихоносова звучит особенно ясно и необходимо», — говорится в описании издания.

Также будет представлен сборник воспоминаний Лихоносова «Одинокие вечера в Пересыпи» от редактора-составителя Елены Некрасовой. Издание собрано из отрывков, публиковавшихся с 1996 по 2021 год.

