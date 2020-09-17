Певица Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусом
Оперную певицу Анну Нетребко в середине сентября госпитализировали с коронавирусной пневмонией
17 сентября певица рассказала в своем инстаграме, что находится в больнице уже пять дней, у нее диагностировали ковидную пневмонию. Артистка изолировалась, когда почувствовала недомогание, хотя тесты на коронавирус были отрицательные. По ее словам, у мужа нашли антитела, то есть он уже перенес болезнь. Сын Тияго чувствует себя хорошо.
«У меня было два выбора: первый — продолжать сидеть дома и бояться заразиться, или второй — начать работать, разъезжать, выступать с риском заболеть. Я безоговорочно выбрала второй и ни о чем не жалею», — написала Нетребко.
Отметим, что 12 сентября RT писал, что Анна Нетребко получила отрицательный результат теста на COVID-19, однако артистка все равно решила самоизолироваться. Тогда же певица сказала, что в Большом театре отменили спектакль «Дон Карлос», в котором она должна была выступать.
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У меня было два выбора- 1-продолжать сидеть дома и бояться заразиться или -2 начать работать, разъезжать, выступать с риском заболеть. Я безоговорочно выбрала 2 и ни о чём не жалею. Уже 5 дней я нахожусь в больнице с Ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу как почувствовала что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя и мне оказывают помощь. Всё будет хорошо! Не так страшен черт как его описывают ������ У моего мужа Юсифа антитела! ������ каким то образом он перенёс эту болезнь ������������♀️ и абсолютно безопасен для окружающих������������������ Тияго в порядке! Не волнуйтесь! Меня так просто не возьмёшь ������������������ Я хочу сказать что гораздо больше я устала от этого «е..тория « связанного с тестами , карантинами, запугиваниями несчастных людей, чем от самого вируса. Я рада, что для меня теперь это закончится������������
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