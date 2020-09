Певица Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусом

View this post on Instagram

У меня было два выбора- 1-продолжать сидеть дома и бояться заразиться или -2 начать работать, разъезжать, выступать с риском заболеть. Я безоговорочно выбрала 2 и ни о чём не жалею. Уже 5 дней я нахожусь в больнице с Ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу как почувствовала что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя и мне оказывают помощь. Всё будет хорошо! Не так страшен черт как его описывают ������ У моего мужа Юсифа антитела! ������ каким то образом он перенёс эту болезнь ������������‍♀️ и абсолютно безопасен для окружающих������������������ Тияго в порядке! Не волнуйтесь! Меня так просто не возьмёшь ������������������ Я хочу сказать что гораздо больше я устала от этого «е..тория « связанного с тестами , карантинами, запугиваниями несчастных людей, чем от самого вируса. Я рада, что для меня теперь это закончится������������