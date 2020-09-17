Певица Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусом

17 сентября певица рассказала в своем инстаграме , что находится в больнице уже пять дней, у нее диагностировали ковидную пневмонию. Артистка изолировалась, когда почувствовала недомогание, хотя тесты на коронавирус были отрицательные. По ее словам, у мужа нашли антитела, то есть он уже перенес болезнь. Сын Тияго чувствует себя хорошо.

«У меня было два выбора: первый — продолжать сидеть дома и бояться заразиться, или второй — начать работать, разъезжать, выступать с риском заболеть. Я безоговорочно выбрала второй и ни о чем не жалею», — написала Нетребко.

Отметим, что 12 сентября RT писал, что Анна Нетребко получила отрицательный результат теста на COVID-19, однако артистка все равно решила самоизолироваться. Тогда же певица сказала, что в Большом театре отменили спектакль «Дон Карлос», в котором она должна была выступать.