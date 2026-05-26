Краснодарский край вошел в топ регионов по количеству населения, находящегося за чертой бедности
Краснодарский край занял третье место по числу населения с доходом ниже прожиточного минимума. Дагестан — четвертое, Ростовская область — шестое
26 мая исследовательское агентство «ПромРейтинг» со ссылкой на Росстат опубликовало рейтинг регионов по числу населения, находящегося за чертой бедности, по данным на 2025 год.
Всего в стране насчитывается 9,7 млн человек с доходами ниже прожиточного минимума — это на 6% меньше, чем в 2024 году, и на 20% меньше, чем в 2023 году. Снижение статистики отмечается по всей России — регионов с ростом показателя нет.
Краснодарский край занял третью строчку списка — в регионе 360,4 тыс. человек находятся за чертой бедности. При этом показатель сократился на 12,3% по сравнению с 2024 годом.
Отметим, что прожиточный минимум на душу населения на Кубани в 2025 году составлял 17 024 рубля, для трудоспособного населения — 18 556 рублей, для пенсионеров — 14 641 рубль. В 2026 году — 18 181, 19 817 и 15 636 рублей соответственно.
Первое место в списке заняла Москва — 498,2 тыс. человек за чертой бедности, второе — Московская область — 380,5 тыс. человек.
На четвертом месте расположился Дагестан — по данным на 2025 год там 355,5 тыс. человек с доходами ниже прожиточного минимума. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 6,1%.
Также в топ-10 регионов вошли Тюменская (299,9 тыс. человек) и Ростовская (293,1 тыс. человек) области, Башкортостан (287,6 тыс. человек), Красноярский (286,6 тыс. человек) и Ставропольский (249,9 тыс. человек) края. Последнюю строчку десятки занимает Иркутская область с показателем 246,3 тыс. человек.
Как писали Юга.ру, в мае стало известно, что больше половины жителей Краснодарского края получают менее 60 тыс. рублей. Неравенство доходов в России достигло максимума за 18 лет.