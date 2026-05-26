Краснодарский край вошел в топ регионов по количеству населения, находящегося за чертой бедности

26 мая исследовательское агентство «ПромРейтинг» со ссылкой на Росстат опубликовало рейтинг регионов по числу населения, находящегося за чертой бедности, по данным на 2025 год.

Всего в стране насчитывается 9,7 млн человек с доходами ниже прожиточного минимума — это на 6% меньше, чем в 2024 году, и на 20% меньше, чем в 2023 году. Снижение статистики отмечается по всей России — регионов с ростом показателя нет.

Краснодарский край занял третью строчку списка — в регионе 360,4 тыс. человек находятся за чертой бедности. При этом показатель сократился на 12,3% по сравнению с 2024 годом.

Отметим, что прожиточный минимум на душу населения на Кубани в 2025 году составлял 17 024 рубля, для трудоспособного населения — 18 556 рублей, для пенсионеров — 14 641 рубль. В 2026 году — 18 181, 19 817 и 15 636 рублей соответственно.