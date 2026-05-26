Краснодарский край вошел в топ регионов по количеству населения, находящегося за чертой бедности

Дагестан, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Краснодарский край занял третье место по числу населения с доходом ниже прожиточного минимума. Дагестан — четвертое, Ростовская область — шестое

26 мая исследовательское агентство «ПромРейтинг» со ссылкой на Росстат опубликовало рейтинг регионов по числу населения, находящегося за чертой бедности, по данным на 2025 год.

Всего в стране насчитывается 9,7 млн человек с доходами ниже прожиточного минимума — это на 6% меньше, чем в 2024 году, и на 20% меньше, чем в 2023 году. Снижение статистики отмечается по всей России — регионов с ростом показателя нет.

Краснодарский край занял третью строчку списка — в регионе 360,4 тыс. человек находятся за чертой бедности. При этом показатель сократился на 12,3% по сравнению с 2024 годом.

Отметим, что прожиточный минимум на душу населения на Кубани в 2025 году составлял 17 024 рубля, для трудоспособного населения — 18 556 рублей, для пенсионеров — 14 641 рубль. В 2026 году — 18 181, 19 817 и 15 636 рублей соответственно.

16 к 1:

Первое место в списке заняла Москва — 498,2 тыс. человек за чертой бедности, второе — Московская область — 380,5 тыс. человек.

На четвертом месте расположился Дагестан — по данным на 2025 год там 355,5 тыс. человек с доходами ниже прожиточного минимума. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 6,1%.

Также в топ-10 регионов вошли Тюменская (299,9 тыс. человек) и Ростовская (293,1 тыс. человек) области, Башкортостан (287,6 тыс. человек), Красноярский (286,6 тыс. человек) и Ставропольский (249,9 тыс. человек) края. Последнюю строчку десятки занимает Иркутская область с показателем 246,3 тыс. человек.

Как писали Юга.ру, в мае стало известно, что больше половины жителей Краснодарского края получают менее 60 тыс. рублей. Неравенство доходов в России достигло максимума за 18 лет.

Дагестан Деньги Краснодар общество Работа Росстат Ростовская область Ставрополье Статистика Финансы Экономика

Новости

В Краснодаре пройдет презентация двух книг о кубанском писателе Викторе Лихоносове
На кладбище Краснодара могилы участников СВО подверглись вандализму. Жители попросили власти усилить охрану, но получили отказ
В Краснодаре ищут подрядчика для реконструкции корпуса краевой больницы № 1 за 1,2 млрд рублей
Краснодарский край вошел в топ регионов по количеству населения, находящегося за чертой бедности
В Краснодаре архитектор проведет экскурсию по Энке и расскажет историю района
Ну Кубани построят завод по переработке семян за 6 млрд рублей. Где он появится?

Лента новостей

«Безопаснее ничего не станет»
Сегодня, 12:15
«Безопаснее ничего не станет»
Как серия реформ ударила по охотничьим обществам Кубани
Лучшие из проигравших
Сегодня, 15:50
Лучшие из проигравших
Как ФК «Краснодар» упустил второй трофей сезона
«Шли дожди и был сильный ветер»
Сегодня, 10:46
«Шли дожди и был сильный ветер»
Глава Туапсинского округа объяснил, почему крышу разрушенного дроном дома не могут починить с ноября

Реклама на сайте