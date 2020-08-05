5 августа стало известно, что 31-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» в Сочи пройдет в сентябре в формате делового форума

Напомним, кинофорум должен был пройти на курорте с 7 по 14 июня, однако из-за пандемии его перенесли на осень. Фестиваль решили не проводить онлайн, он состоится 11-18 сентября в Сочи в традиционном режиме.

Президент «Кинотавра» Александр Роднянский на пресс-конференции 5 августа уточнил, что в этом году фестиваль будет «особым».

«Будет меньше людей, полностью отменена вся светская часть. Да, у нас отменяются привычные для "Кинотавра" церемонии, вечеринки, столь любимые нашими участниками и гостями. Этого не будет — будет деловой форум. Мы "Кинотавр" называем в этом году не фестивалем, а деловым форумом», — процитировало Роднянского РИА «Новости».

Узнать подробную информаицю о 31-м фестивале «Кинотавр» или подать заявку на аккредитацию можно на официальном сайте мероприятия.