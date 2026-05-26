На кладбище Краснодара могилы участников СВО подверглись вандализму. Жители попросили власти усилить охрану, но получили отказ

Краснодарцы возмущены тем, что городские власти не следят за кладбищем, где находятся могилы участников СВО

Родные погибших считают, что это произошло, потому что кладбище никто не охраняет. В связи с этим жители попросили администрацию Краснодара привести в порядок подъездные дороги к погосту, установить по периметру Аллеи Героев надежное ограждение, обеспечить круглосуточное видеонаблюдение с подключением к системе «Безопасный город», усилить охрану на стационарном посту.

Информацию об этом подтвердили в группе «Родные Героев | Краснодарский край | Краснодар» во «ВКонтакте».

26 мая читатель сообщил Юга.ру, что 14 могил участников СВО на новом городском кладбище в хуторе Копанском подверглись вандализму. Это произошло 1 мая. Преступника задержали.

26 мая в этой же группе опубликовали ответ департамента городского хозяйства на просьбу краснодарцев. Чиновники сообщили, что установка ограждения «не представляется возможным», потому что это не предусмотрено проектом 2018 года. Кроме того, по мнению властей, санитарные нормы не требуют забора.

Чиновники заявили, что камера видеонаблюдения вблизи участка воинских захоронений функционируют исправно. При этом из-за проблем с мобильным интернетом случаются перебои в ее работе.

Охранное предприятие, ответственное за безопасность на кладбище, оштрафовали.

Краснодарцы остались недовольны таким ответом властей. Они попросили мэра Евгения Наумова вмешаться в ситуацию.

Также жители обратились к региональной прокуратуре и Гордуме, чтобы те инициировали проверку действий департамента и местных властей.