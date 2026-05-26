В Японском саду Краснодара появилась новая скульптура — бронзовый самурай на коне

В парке «Краснодар» установили скульптуру «Победить дракона»

19 мая в телеграм-канале «Парк Галицкого Краснодар» сообщили, что в Японском саду парка «Краснодар» устанавливают новую скульптуру. Объект находится на площади у входа в ресторан «Ретэй». Скульптура представляет собой самурая, который пытается обуздать коня. В социальных сетях предполагали, что ее автором является художник Игорь Воложанин. Спустя несколько дней это подтвердилось — скульптор сам опубликовал фото новой локации у себя на странице в соцсетях.

Воложанин написал, что объект называется «Победить дракона» и выполнен из бронзы. «Победа над драконом — метафора преодоления собственных внутренних слабостей. Массивный гротескный самурай укрощает аллегорического коня-дракона. Натянутые поводья символизируют стремление человека обрести власть над собой и темными сторонами своей личности. Композиция олицетворяет путь к внутреннему преображению», — рассказал скульптор.

Скульптура «Победить дракона» © Коллаж из скриншотов фото из социальных сетей Игоря Воложанина

Игорь Воложанин — скульптор, художник и дизайнер из Сочи. Он является членом Союза художников и Международной академии современного искусства.



Воложанин неоднократно участвовал в российских и международных выставках. Например, в 2023 году — в США, а в 2024 году — в Пекине.