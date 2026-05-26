В Японском саду Краснодара появилась новая скульптура — бронзовый самурай на коне

Краснодарский край

  • Скульптура «Победить дракона» © Коллаж из скриншотов фото из социальных сетей Игоря Воложанина
В парке «Краснодар» установили скульптуру «Победить дракона»

19 мая в телеграм-канале «Парк Галицкого Краснодар» сообщили, что в Японском саду парка «Краснодар» устанавливают новую скульптуру.

Объект находится на площади у входа в ресторан «Ретэй». Скульптура представляет собой самурая, который пытается обуздать коня.

В социальных сетях предполагали, что ее автором является художник Игорь Воложанин. Спустя несколько дней это подтвердилось — скульптор сам опубликовал фото новой локации у себя на странице в соцсетях.

Воложанин написал, что объект называется «Победить дракона» и выполнен из бронзы.

«Победа над драконом — метафора преодоления собственных внутренних слабостей. Массивный гротескный самурай укрощает аллегорического коня-дракона. Натянутые поводья символизируют стремление человека обрести власть над собой и темными сторонами своей личности. Композиция олицетворяет путь к внутреннему преображению», — рассказал скульптор.

Игорь Воложанин — скульптор, художник и дизайнер из Сочи. Он является членом Союза художников и Международной академии современного искусства.

Воложанин неоднократно участвовал в российских и международных выставках. Например, в 2023 году — в США, а в 2024 году — в Пекине.

«Безопаснее ничего не станет»
Как серия реформ ударила по охотничьим обществам Кубани
Лучшие из проигравших
Как ФК «Краснодар» упустил второй трофей сезона
«Шли дожди и был сильный ветер»
Глава Туапсинского округа объяснил, почему крышу разрушенного дроном дома не могут починить с ноября

