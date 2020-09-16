На Кубани продлили режим повышенной готовности до 2 октября

Напомним, режим повышенной готовности из-за коронавируса действует в Краснодарском крае с 15 марта. 31 марта параллельно с ним ввели карантин, он завершился 21 июня.

Как уточнили в администрации Краснодарского края 16 сентября, режим снова продлят, он будет действовать до 2 октября.

В регионе сохраняется необходимость носить маски в транспорте и закрытых помещениях. Запрещены зрелищные, развлекательные, деловые и культурные мероприятия, если число участников превышает 100 человек. При этом с конца августа в крае разрешено проведение спортивных мероприятий.

Жителям старше 65 лет и гражданам с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции.