В Сочи во время пандемии коронавируса открылся кинофестиваль «Кинотавр». Вот как это было

Артур Лебедев,
Открытие «Кинотавра»—2020 в Сочи © Фото Артура Лебедева, Юга.ру

В Сочи 11 сентября во время пандемии коронавируса прошла торжественная церемония открытия российского кинофестиваля «Кинотавр»

Кинофорум должен был пройти в Сочи 7-14 июня, однако из-за пандемии его перенесли на осень. Организаторы решили не проводить фестиваль онлайн, а провести его в традиционном режиме 11-18 сентября с некоторыми ограничениями.

Президент «Кинотавра» Александр Роднянский говорил, что полностью отменят всю светскую часть, а людей на мероприятии будет меньше.
«Мы "Кинотавр" называем в этом году не фестивалем, а деловым форумом», — заявлял в августе Роднянский.

Фотограф Юга.ру 11 сентября побывал на торжественной церемонии открытия 31-го российского кинофестиваля «Кинотавр» и посмотрел, как выглядит кинофорум в новом формате. По его словам, действительно, на открытии было значительно меньше гостей и журналистов. Однако, несмотря на то что фестиваль назвали «деловым форумом», «Кинотавр» начался традиционно — со звездной дорожки у Зимнего театра.

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