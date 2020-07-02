Сочи примет 31-й фестиваль «Кинотавр» в середине сентября
В Сочи 31-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» состоится с 11 по 18 сентября
Фестиваль не будет переноситься в онлайн — он пройдет традиционно, отметили организаторы.
«По понятным причинам, в этом году формат фестиваля будет немного изменен — “Кинотавр” сможет принять меньшее количество гостей, развлекательная программа будет сокращена и, безусловно, все мероприятия пройдут с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний», — отметили в дирекции фестиваля.
Сроки, новые условия и правила аккредитации опубликуют 15 июля на официальном сайте фестиваля kinotavr.ru.
Напомним, в прошлом году в рамках основного конкурса 30-го открытого российского кинофестиваля представили 15 картин. Гран-при фестиваля получил фильм «Бык» Бориса Акопова. Жюри возглавил актер и режиссер Константин Хабенский, который на открытии выступил в поддержку незаконно задержанного в Москве журналиста Голунова.