В Краснодаре покажут и обсудят режиссерскую версию фильма «Убить Билла. Кровавое дело целиком»

Краснодарский край

  • Кадр из трейлера к фильму «Убить Билла. Кровавое дело целиком» © Скриншот видео с Rutube-канала «xTrust_TV»
В кинотеатре «Каро 8» 1 июня пройдет спецпоказ фильма Квентина Тарантино (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 1 июня показ фильма «Убить Билла. Кровавое дело целиком» режиссера Квентина Тарантино. Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Квентин Тарантино изначально задумывал «Убить Билла» как один большой четырехчасовой фильм. Однако под давлением продюсера Харви Вайнштейна, обеспокоенного хронометражем, картину пришлось разделить на две части и выпустить в 2003 и 2004 годах с разрывом в полгода.

«Кровавое дело целиком» — та самая версия, которую Тарантино всегда хотел показать зрителю. Режиссер убрал спойлер из концовки первой части и расширил аниме-сцену О-Рэн.

По сюжету Беатрикс Киддо репетирует свою свадьбу с женихом-музыкантом. Она состояла в отряде наемных убийц под руководством Билла. Бывшие коллеги устраивают кровавую бойню, расстреливая всех присутствующих. Беатрикс удается выжить. Через четыре года она выходит из комы и отправляется в путь. Ее цель — смертельный список из пяти имен.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Начало 1 июня в 18:30. Стоимость билетов и другие подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 27 мая покажут и обсудят хоррор «Колония» от создателя «Поезда в Пусан».

