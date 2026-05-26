В Краснодаре покажут и обсудят режиссерскую версию фильма «Убить Билла. Кровавое дело целиком»

Квентин Тарантино изначально задумывал «Убить Билла» как один большой четырехчасовой фильм. Однако под давлением продюсера Харви Вайнштейна, обеспокоенного хронометражем, картину пришлось разделить на две части и выпустить в 2003 и 2004 годах с разрывом в полгода.

Критик Кира Кац анонсировала на 1 июня показ фильма «Убить Билла. Кровавое дело целиком» режиссера Квентина Тарантино. Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

«Кровавое дело целиком» — та самая версия, которую Тарантино всегда хотел показать зрителю. Режиссер убрал спойлер из концовки первой части и расширил аниме-сцену О-Рэн.

По сюжету Беатрикс Киддо репетирует свою свадьбу с женихом-музыкантом. Она состояла в отряде наемных убийц под руководством Билла. Бывшие коллеги устраивают кровавую бойню, расстреливая всех присутствующих. Беатрикс удается выжить. Через четыре года она выходит из комы и отправляется в путь. Ее цель — смертельный список из пяти имен.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Начало 1 июня в 18:30. Стоимость билетов и другие подробности можно уточнить у организаторов.