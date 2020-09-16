Стали известны формат и даты проведения фестиваля адыгейского сыра

В Адыгее не стали отменять традиционный фестиваль адыгейского сыра, но из-за коронавируса в этом году решили изменить даты и формат праздника

В этот раз организаторы назвали гастрономическое событие НЕфестивалем, его проведут в онлайн-формате, предусматривающем Неделю адыгейского сыра в соцсетях и СМИ, которая пройдет с 28 сентября по 4 октября.

Напомним, вместо фестиваля адыгейского сыра в 2020 году организуют гастрономическое мероприятие, которое будет проходить в течение нескольких дней — чтобы предотвратить скопление людей.

Запланирована и офлайн-часть фестиваля, она пройдет на нескольких площадках туристических комплексов. Об этом порталу Юга.ру сообщила координатор фестиваля Ольга Иванова — член республиканской общественной организации «Туристическая Адыгея», которая выступает оператором мероприятия.

«Десять лет фестиваль адыгейского сыра проходил у хребта Уна-Коз. На поляне разводили костры, под чанами со свежайшим молоком и начинается таинство рождения адыгейского сыра. Но приходит год 2020-й — и самым главным словом для человека становится здоровье. И как говорят сыровары, адыгейский сыр — это здоровье: полезная пища, чистые эмоции, впечатляющий отдых. Поэтому мы решили не отказываться от фестиваля. Но проведем его в новом формате», — сказала Ольга Иванова.

Неделя адыгейского сыра стартует 28 сентября с онлайн-конкурса. Его участникам предстоит найти в магазине настоящий адыгейский сыр или самостоятельно приготовить его дома и выложить результат у себя на странице в соцсетях. Также в интернете распространят информацию об истории и производстве адыгейского сыра.

Задание для конкурсантов на 29 сентября: приготовить для себя и близких вкусный завтрак или ужин с адыгейским сыром и выложить фото в соцсети. Сюжеты будут посвящены полезным свойствам адыгейского сыра. Также пройдут гастрономические мастер-классы.

Третий день НЕфестиваля, 30 сентября, будет посвящен адыгейскому сыру в современной ресторанной кухне, а конкурсантам нужно будет приготовить оригинальное, необычное и красивое блюдо с адыгейским сыром.