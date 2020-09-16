Стали известны формат и даты проведения фестиваля адыгейского сыра
В Адыгее не стали отменять традиционный фестиваль адыгейского сыра, но из-за коронавируса в этом году решили изменить даты и формат праздника
Напомним, вместо фестиваля адыгейского сыра в 2020 году организуют гастрономическое мероприятие, которое будет проходить в течение нескольких дней — чтобы предотвратить скопление людей.
В этот раз организаторы назвали гастрономическое событие НЕфестивалем, его проведут в онлайн-формате, предусматривающем Неделю адыгейского сыра в соцсетях и СМИ, которая пройдет с 28 сентября по 4 октября.
Читайте также:
Запланирована и офлайн-часть фестиваля, она пройдет на нескольких площадках туристических комплексов. Об этом порталу Юга.ру сообщила координатор фестиваля Ольга Иванова — член республиканской общественной организации «Туристическая Адыгея», которая выступает оператором мероприятия.
«Десять лет фестиваль адыгейского сыра проходил у хребта Уна-Коз. На поляне разводили костры, под чанами со свежайшим молоком и начинается таинство рождения адыгейского сыра. Но приходит год 2020-й — и самым главным словом для человека становится здоровье. И как говорят сыровары, адыгейский сыр — это здоровье: полезная пища, чистые эмоции, впечатляющий отдых. Поэтому мы решили не отказываться от фестиваля. Но проведем его в новом формате», — сказала Ольга Иванова.
Неделя адыгейского сыра стартует 28 сентября с онлайн-конкурса. Его участникам предстоит найти в магазине настоящий адыгейский сыр или самостоятельно приготовить его дома и выложить результат у себя на странице в соцсетях. Также в интернете распространят информацию об истории и производстве адыгейского сыра.
Задание для конкурсантов на 29 сентября: приготовить для себя и близких вкусный завтрак или ужин с адыгейским сыром и выложить фото в соцсети. Сюжеты будут посвящены полезным свойствам адыгейского сыра. Также пройдут гастрономические мастер-классы.
Третий день НЕфестиваля, 30 сентября, будет посвящен адыгейскому сыру в современной ресторанной кухне, а конкурсантам нужно будет приготовить оригинальное, необычное и красивое блюдо с адыгейским сыром.
Читайте также:
Четвертый день пройдет под девизом «Адыгейский сыр на пикнике», которому будут соответствовать сюжеты в соцсетях. А конкурсанты должны найти в Адыгее туристический объект — мечту, где участник хотел бы съесть адыгейский сыр.
Пятый день посвящен выпечке с адыгейским сыром. Задание конкурсантам — приготовить что-то из выпечки с адыгейским сыром, запостить фото с рецептом.
«Все материалы в инстаграме можно будет найти под брендом «НЕфестиваль адыгейского сыра — 2020». А стать участником реальной части события можно будет со 2 по 4 октября, посетив туристические объекты-партнеры фестиваля», — отметила Иванова.
Всего будет развернуто шесть мини-площадок:
- турбаза «Горная» (поселок Каменномостский);
- туристические комплексы «Горное настроение» и «Горная деревня» (Каменномостский);
- гостевой дом «Терем у реки» (Каменномостский);
- Здравница «Лаго-Наки» (хутор Красный Мост);
- туристический комплекс «Графская поляна» (станица Даховская).
Читайте также:
На площадках в этих комплексах с 18:00 2 октября и до 14:00 4 октября организуют дегустации и презентации от сыроделов, гастрономические мастер-классы: сыроварение, приготовление блюд с адыгейским сыром, выступление творческих коллективов, мастер-классы от ремесленников.
«Мини-фестивальные площадки будут организованы с соблюдением всех противоэпидемических ограничений. Поэтому прежде всего в них смогут принять участие постояльцы комплексов», — отметила Ольга Иванова.
Читайте также
Как Крымский мост изменил жизнь людей на юге
Как собирают гуманитарную помощь для погорельцев в Музыкальном