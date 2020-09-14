В Краснодаре начали собирать помощь пострадавшим при пожаре в доме Музыкального микрорайона

Жители Краснодара 14 сентября продолжили сбор гуманитарной помощи для пострадавших от пожара в доме на улице Российской

Напомним, возгорание произошло на улице Российской, 267/6 в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Горела мансарда шестиэтажного жилого дома, огонь распространился на площади 4,4 тыс. кв. метров и повредил весь верхний этаж. Пострадали 64 квартиры, 54 из них полностью выгорели. Жильцов разместили в гостиницах «Кавказ» и «Москва». Причиной пожара назвали перегрев электропроводки. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Краснодарскому краю организовать процессуальную проверку по факту случившегося. Подробнее о том, что происходило в первые часы после пожара, можно прочитать здесь.

Смотрите фоторепортаж: В Музыкальном микрорайоне Краснодара сгорела крыша многоэтажки

Глава города Евгений Первышов 14 сентября провел аппаратное совещании в администрации Краснодара, на котором обсудили ситуацию с пожаром. По его словам, сейчас поступает очень много гуманитарной помощи. Работают два пункта приема: в здании Калининской сельской администрации на улице Российской, 12 и в подъезде дома по улице Жигуленко, 4. В списке предметов первой необходимости одежда и обувь всех видов, средства личной гигиены, посуда, в том числе одноразовая, новые постельные принадлежности. Продукты питания принимаются только в консервированном виде, поскольку в пунктах сбора нет холодильников. Режим работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 17:00. Также на совещании обсудили материальные выплаты жильцам дома. Первышов заявил, что основные выплаты сделают после первого заседания городской думы Краснодара, поскольку только депутаты уполномочены определять порядок и объемы финансирования пострадавшим при ЧС. У каждого пострадавшего выплаты будут разными в зависимости от степени потери имущества.

Отметим, что накануне вечером в соцсетях появились видео, на которых видны пакеты с гуманитарной помощью, которые собирают в подъезде дома на улице Жигуленко. По словам очевидцев, за первые сутки люди принесли очень много вещей для погорельцев, однако на местах не было отвественных за сбор. Сумками с вещами и предметами первой необходимости заставили три подъезда многоэтажки, а охраняют их консьержки. Жильцы возмутились, что вещи никто не разбирал, чтобы отдать пострадавшим.