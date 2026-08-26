Число погибших детей при атаке БПЛА на Краснодар выросло до четырех

Краснодарский край

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  • © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
    © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora

Еще один ребенок умер после атаки беспилотников в Краснодаре

Предыстория. В ночь на 24 августа Краснодар подвергся массированной атаке БПЛА. Обломки одного из дронов упали на частный детский центр. Стало известно сначала о двух, а затем о трех погибших детях. Минимум 12 человек пострадали.

Также фрагменты беспилотника серьезно повредили пятиэтажку.

26 августа председатель общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» Львова-Белова сообщила, что число детей, погибших при атаке БПЛА на Краснодар, выросло до четырех. По ее данным, тело 14-летней девочки обнаружили спасатели при разборе завалов.

Еще шестеро пострадавших детей остаются в медучреждениях.

«Работающая сирена — не экстренный случай»:

Напомним, после атаки беспилотников ночью 24 августа в Краснодаре загорелся логистический центр Ozon. Сотрудников склада эвакуировали, обошлось без пострадавших. Работа объекта остановлена.

Как писали Юга.ру, в июне жителям Краснодара предложили скинуться на замки для укрытий в многоэтажке.

Безопасность Дети Краснодар Происшествия СВО смерть

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