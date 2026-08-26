Число погибших детей при атаке БПЛА на Краснодар выросло до четырех
Еще один ребенок умер после атаки беспилотников в Краснодаре
Предыстория. В ночь на 24 августа Краснодар подвергся массированной атаке БПЛА. Обломки одного из дронов упали на частный детский центр. Стало известно сначала о двух, а затем о трех погибших детях. Минимум 12 человек пострадали.
Также фрагменты беспилотника серьезно повредили пятиэтажку.
26 августа председатель общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» Львова-Белова сообщила, что число детей, погибших при атаке БПЛА на Краснодар, выросло до четырех. По ее данным, тело 14-летней девочки обнаружили спасатели при разборе завалов.
Еще шестеро пострадавших детей остаются в медучреждениях.
«Работающая сирена — не экстренный случай»:
Напомним, после атаки беспилотников ночью 24 августа в Краснодаре загорелся логистический центр Ozon. Сотрудников склада эвакуировали, обошлось без пострадавших. Работа объекта остановлена.
Как писали Юга.ру, в июне жителям Краснодара предложили скинуться на замки для укрытий в многоэтажке.