Число погибших детей при атаке БПЛА на Краснодар выросло до четырех

Еще один ребенок умер после атаки беспилотников в Краснодаре

Предыстория. В ночь на 24 августа Краснодар подвергся массированной атаке БПЛА. Обломки одного из дронов упали на частный детский центр. Стало известно сначала о двух, а затем о трех погибших детях. Минимум 12 человек пострадали.



Также фрагменты беспилотника серьезно повредили пятиэтажку.

26 августа председатель общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» Львова-Белова сообщила, что число детей, погибших при атаке БПЛА на Краснодар, выросло до четырех. По ее данным, тело 14-летней девочки обнаружили спасатели при разборе завалов.

Еще шестеро пострадавших детей остаются в медучреждениях.