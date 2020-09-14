Бастрыкин поручил устроить проверку после пожара в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Краснодарский край

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Глава Следственного комитета России вмешался я ситуацию с крупным пожаром, который произошел ночью 13 сентября в Краснодаре

Напомним, возгорание произошло на улице Российской, 267/6 в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Горела мансарда шестиэтажного жилого дома, огонь распространился на площади 4 400 кв. метров и повредил весь верхний этаж. Пострадали 64 квартиры, 54 из них полностью выгорели.

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После пожара для жильцов многоэтажки организовали временный пункт размещения в школе, а потом их разместили в гостинице «Кавказ». Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что сгоревший дом — самострой и что если факты нарушения строительных норм подтвердятся, то застройщика обяжут восстановить квартиры за свой счет. При этом предварительной причиной пожара назвали неисправность проводки.

Позже председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Краснодарскому краю организовать процессуальную проверку по факту случившегося. Перед специалистами ведомства поставили задачу — установить все обстоятельства случившегося, сообщили 13 сентября в пресс-службе краевого следственого управения СКР.

Краснодар Музыкальный микрорайон Пожары Следственный комитет

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