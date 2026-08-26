С 1 сентября школьникам запретят использовать телефоны во время уроков

26 августа министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил ТАСС, что с 1 сентября в силу вступает закон, запрещающий школьникам использовать мобильные телефоны во время уроков. Документ был подписан еще в мае и опубликован на портале правовых актов.

Использовать телефон на уроке ребенок сможет только в случае угрозы жизни или здоровью, а также в экстренных ситуациях. При этом на переменах школьникам по-прежнему разрешено пользоваться устройством — если это не запрещают правила устава школы.