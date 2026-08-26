С 1 сентября школьникам запретят использовать телефоны во время уроков
С 1 сентября в силу вступит новый приказ Минпросвещения
26 августа министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил ТАСС, что с 1 сентября в силу вступает закон, запрещающий школьникам использовать мобильные телефоны во время уроков. Документ был подписан еще в мае и опубликован на портале правовых актов.
Использовать телефон на уроке ребенок сможет только в случае угрозы жизни или здоровью, а также в экстренных ситуациях. При этом на переменах школьникам по-прежнему разрешено пользоваться устройством — если это не запрещают правила устава школы.
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Приказ будет действовать год — до 1 сентября 2027 года.
Отметим, что документ вносит изменения в уже существующий приказ — в 2023 году президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который запрещает гаджеты на уроках. Приказ Минпросвещения только закрепляет это правило.
Как писали Юга.ру, в августе Минпросвещения обновило список учебников. В него вошло пособие по истории Кубани для 5–7-х классов.