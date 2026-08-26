В Ставропольском крае у фотографов изъяли пять краснокнижных орланов

В Пятигорске и Кисловодске изъяли орланов-белохвостов у мужчин, предлагавших туристам платные фото с птицами

24 августа мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что в Пятигорске и Кисловодске у фотографов изъяли пять орланов-белохвостов.

Орлан-белохвост — краснокнижная хищная птица, охраняемая не только в России, но и на международном уровне. Торговля такими птицами строго контролируется.

Первые два орлана были изъяты в Пятигорске.Против мужчин составили административные протоколы за предпринимательскую деятельность без лицензии (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ), а позднее дело передали в суд.

19 августа мэр сообщил, что птицы находятся в безопасном месте под присмотром орнитологов. В дальнейшем власти надеются, что их передадут в зоопарк.

Еще двух орланов обнаружили в Кисловодске. Птицы также находятся под наблюдением ветеринаров.