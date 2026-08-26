В Ставропольском крае у фотографов изъяли пять краснокнижных орланов

Ставропольский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова
    © Скриншот фото из телеграм-канала мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова

В Пятигорске и Кисловодске изъяли орланов-белохвостов у мужчин, предлагавших туристам платные фото с птицами

24 августа мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что в Пятигорске и Кисловодске у фотографов изъяли пять орланов-белохвостов. 

Орлан-белохвост — краснокнижная хищная птица, охраняемая не только в России, но и на международном уровне. Торговля такими птицами строго контролируется.

Первые два орлана были изъяты в Пятигорске.Против мужчин составили административные протоколы за предпринимательскую деятельность без лицензии (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ), а позднее дело передали в суд. 

19 августа мэр сообщил, что птицы находятся в безопасном месте под присмотром орнитологов. В дальнейшем власти надеются, что их передадут в зоопарк.

Еще двух орланов обнаружили в Кисловодске. Птицы также находятся под наблюдением ветеринаров. 

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22 августа стало известно о пятом изъятом краснокнижном орлане — его забрали из рук мужчины, который предлагал фотоуслуги в курортной зоне Пятигорска. 

Ворошилов отметил, что незаконная эксплуатация птиц на территории Ставрополья продолжается, поэтому власти намерены отыскать всех орлов, которых используют для бизнеса и подвергают жестокому обращению. 

24 августа эколог Жора Каваносян в своем телеграм-канале сообщил, что известно еще минимум о трех краснокнижных пернатых. По его словам, они могут находиться в разных городах Ставропольского края.

Если туристы увидят фотографа с птицей или другим экзотическим животным, можно сфотографировать «аниматора» и сообщить об этом в Росприроднадзор. При обращении на сайте ведомства нужно выбрать регион, где заметили животное.

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Животные Закон Кисловодск Полиция птицы Пятигорск Росприроднадзор Ставрополье Суд

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