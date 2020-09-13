В Краснодаре в ночном пожаре в многоэтажке сгорело 64 квартиры. Фоторепортаж с места событий

Журналист портала Юга.ру 13 сентября побывал на месте крупного пожара, который произошел в многоквартирном доме на улице Российской.

Ночью 13 сентября в Краснодаре загорелся многоквартирный дом на улице Российской 267/6, площадь пожара составила 4,4 тыс. кв. метров. К утру огонь полностью потушили. На базе средней школы № 66 организовали временный пункт размещения для жильцов. На месте работали 214 спасателей и 63 единицы техники.

Позже глава Краснодара Евгений Первышов в своем телеграм-канале сообщил, что прервал избирательный отпуск для заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям о мерах по ликвидации последствий пожара и помощи пострадавшим жителям. На встрече он рассказал, что в доме загорелась кровля, выгорел мансардный этаж и 54 квартиры. Позже МЧС уточнило, что пострадали 64 квартиры. Предварительная причина пожара — неисправность проводки.

В школу № 66 к 8:00 обратилось 89 человек, из них 54 остались там. Всех жильцов на время ремонта примет гостиница «Кавказ». Первышов заявил о введении локального режима ЧС, что позволит выплатить всем пострадавшим материальную помощь за счет городского бюджета.