В Краснодаре наблюдатели зафиксировали 91 нарушение на выборах. Вот что сказали об этом в Общественной палате

Карта движения «Голос» показала 91 жалобу на выборах в Краснодаре к вечеру 12 сентября. Вот как прокомментировали это порталу Юга.ру в Общественной палате

Напомним, 11 сентября на Кубани началось трехдневное голосование, в ходе которого жители региона должны выбрать нового губернатора, глав сельских поселений и муниципальных депутатов. О том, как узнать номер своего избирательного участка и где посмотреть всех представленных кандидатов, можно прочитать здесь. А фоторепортаж Юга.ру с первого дня досрочного голосования на придомовых участках опубликован тут.

Юга.ру писали, что краснодарцам предстоит избрать 52 депутата в городскую думу 7-го созыва. Однако уже к вечеру первого дня голосования наблюдатели зафиксировали 64 нарушения на избирательных участках. Такую информацию опубликовало движение по защите прав избирателей «Голос». К вечеру 12 сентября число нарушений в краевом центре увеличилось до 91.

Так, например, наблюдатели жаловались на то, что на УИК-6042 Краснодара не опломбирована урна для голосования. Вскрытый сейф-пакет [пакеты с двумя степенями защиты от вскрытия: клейкой лентой и подписями членов комиссии и наблюдателей, — Юга.ру] с бюллетенями обнаружили наблюдатели УИК-6001 [бюллетени должны храниться запечатанными в сейф-пакетах до 20:00 13 сентября, момента окончания голосования, — Юга.ру]. Кандидат в губернаторы Александр Сафронов сообщил о возможных вбросах на УИК-4912. Штаб Навального в Краснодаре рассказал о том, что на УИК-2327 ночью была повреждена печать на сейфе с бюллетенями и документами комиссии. А накануне вечером, после окончания голосования, на УИК-2052 члены комиссии начали упаковывать бюллетени, уведомив исключительно наблюдателей от «Единой России». Наблюдателям же от сторонних кандидатов комиссия помешала сфотографировать сейф-пакеты и поставить подписи [это требуется для того, чтобы в последний день выборов удостовериться в невскрытии пакетов, — Юга.ру].

«После долго не отдавали акты — ПСГ (член избирательной комиссии с правом совещательного голоса) выгнали на улицу и сказали, что отдадут акты только там. Закрыли дверь. Когда принесли акты, оказалось, что не совпадают на актах номера с теми, что были на пакетах», — говорится в сообщении на сайте движения «Голос». Независимые наблюдатели заявили, что, по их мнению, на данном участке был осуществен вброс 226 голосов.

Также сообщалось о том, что один из депутатов гордумы проводит агитацию в день тишины, а некоторые председатели участковых избирательных комиссий ведут себя грубо, либо препятствуют видеосъемке.

Портал Юга.ру обратился за комментарием в пресс-службу Общественной палаты Краснодарского края, так как в краевом избиркоме ранее заявили, что все комментарии по процедуре голосования дадут 13 сентября. В Общественной палате журналисту сообщили, что в пятницу было получено и проверено 27 жалоб по Краснодару, а в субботу — 16. Однако работа продолжается.