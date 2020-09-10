На Кубани пройдут выборы губернатора и депутатов гордумы Краснодара. Вот что нужно знать

Портал Юга.ру подготовил карточки с ответами на самые частые вопросы о сентябрьских выборах в Краснодарском крае

Когда пройдут выборы? Единый день голосования назначен на воскресенье, 13 сентября. Жителям Кубани предстоит определить, кто займет пост губернатора региона, также в городах районах пройдут выборы муниципального уровня. Избиратели смогут оставить свои голоса с 8:00 до 20:00. Кроме того, 11 и 12 сентября объявлены днями досрочного голосования, когда также можно прийти на избирательный участок.

Кто претендует на пост губернатора Краснодарского края? Краевой избирком зарегистировал пять кандидатов: Вениамин Кондратьев, действующий губернатор края (выдвинут от «Единой России»);

Олег Лугин, директор ООО «Управляющая компания Сервис-Сити» (идет от «Партии Роста»);

Александр Сафронов, секретарь краевого отделения партии «КПРФ» (идет от «КПРФ»);

Иван Тутушкин, заместитель председателя комитета ЗСК по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства (партия «ЛДПР»);

Денис Хмелевский, секретарь комитета ЗСК по вопросам имущественных и земельных отношений (партия «Справедливая Россия»).

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А что с выборами в гордуму Краснодара? Горожанам предстоит выбрать 52 депутата в гордуму 7-го созыва (на 4 человека больше, чем в действующем созыве). 39 из них будут избираться по одномандатным округам, еще 13 — по партийным спискам (в выборах участвуют партии «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди»). Список кандидатов, выдвинутых по избирательным округам, представлен здесь, а список кандидатов, выдвинутых от партий, — тут.

Как узнать номер своего округа? Информацию об избирательных участках можно найти на сайте Избиркома РФ в разделе «Найди свой избирательный участок». Для этого достаточно ввести адрес места жительства. Там же можно узнать и адрес участковой избирательной комиссии. На сайте избиркома также есть список кандидатов в депутаты гордумы, которые идут от вашего округа. Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов гордумы Краснодара была утверждена в декабре 2019 года сроком на 10 лет. Узнать, какие улицы входят в тот или иной избирательный округ, можно здесь.

Что делать, если я ничего не слышал о кандидатах и не знаю, за кого голосовать? Те, кто не является активным сторонником ни одной из участвующих в выборах политических партий, могут посмотреть рекомендации на сайте проекта «Умное голосование», созданного оппозиционным политиком Алексеем Навальным. При вводе адреса регистрации система советует, за кого проголосовать на конкретном избирательном округе.

Сколько бюллетеней должны выдавать избирателям на участках? Три. В одном будут представлены кандидаты в губернаторы Краснодарского края, еще два бюллетеня предназначены для выборов в гордуму: один лист — с кандидатами по округу, второй — от партии.

У меня еще остались вопросы по выборам. Где можно получить больше информации? Краевой избирком запустил для граждан горячую линию, специалисты которой смогут дать объяснения о процессе голосования, — 8 (988) 245-08-98. Также информация о выборах представлена на сайте избирательной комиссии Краснодарского края.