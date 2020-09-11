Выборы во дворах, беседки и жалобы от наблюдателей. Как в Краснодаре прошел первый день выборов губернатора и депутатов гордумы

Напомним, в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября — жителям Краснодара предстоит выбрать кандидата на должность главы региона, а также определить депутатов в городскую думу (39 из них будут избираться по одномандатным округам, еще 13 — по партийным спискам). Подробнее об этом Юга.ру писали здесь .

В воскресенье, основной день голосования, выборы будут проходить на участках (УИК) и на дому. Последний вариант нужен для тех, кто не имеет возможности прийти на участок. А 11 и 12 сентября, в дни досрочного голосования, жители города также могут сделать свой выбор на придомовом голосовании. Это новая форма организации голосования, которая появилась в России во время голосования по поправкам к Конституции.

Следует отметить, что 11 сентября наблюдатели Краснодара фиксировали нарушения на избирательных участках. Согласно карте нарушений от движения «Голос», к 19:00 в краевом центре их было 64. Среди отмечаемых нарушений — вбросы бюллетеней, внесение в реестр голосующих умерших людей, недопуск наблюдателей на участок.



Портал Юга.ру обратился за комментарием в краевой избирком. Там ответили, что все комментарии по процедуре голосования будут даны 13 сентября. Также портал связался с Общественной палатой Краснодарского края. В ней сообщили, что в Краснодаре было 22 жалобы на нарушения в ходе голосования (и 33 по краю). Сейчас проверили 10 участков, эта работа продолжается. По данным палаты, пока ни одна из жалоб по краевой столице не подтвердилась.



Между тем, одно нарушение подтвердили в Сочи, оно произошло «не по злому умыслу». В палате рассказали, что на участке испортили 10 бюллетеней и это нарушило права одного из кандидатов. В инстанции добавили, что испорченные бюллетени изъяли и по ним никто не голосовал. Добавим, что речь может идти о кандидате Сергее Шишко. Как сообщает штаб Навального в Краснодаре, его имя вычеркнули из бюллетеней, хотя мужчина не снимал свою кандидатуру.



Вы также можете фиксировать нарушения и заносить их на карту «Голоса».

Голосование на придомовых территориях проходило в Краснодаре 11 сентября с 14:00 до 18:00. Во время него участковые комиссии располагались на лавочках и стульях во дворах домов, около магазинов и в беседках. Журналисты портала Юга.ру, а также наблюдатели посмотрели, как выглядит такое голосование.