О том, как узнать номер своего избирательного участка и где посмотреть всех представленных кандидатов, Юга.ру писали здесь .

Напомним, 11 сентбря в Краснодаре началось трехдневное голосование по выбору губернатора региона и депутатов в городскую думу . Жители краевой столицы должны выбрать 52 депутатов 7-го созыва (39 из них избираются по одномандатным округам, еще 13 — по партийным спискам).

Однако 11 сентября, уже после начала досрочного голосования, Краснодарский краевой суд принял решение отменить регистрацию кандидата. Как рассказал Кирилл Гурьев порталу Юга.ру, на него в Ленинский суд Краснодара подал в суд кандидат в депутаты Дмитрий Апанасов, который баллотируется от этого же округа. Апанасов указал, что Гурьев 12 августа в видеоролике на ютубе использовал в качестве фоновой музыки песню «Перемен» группы «Кино», тем самым осуществив агитацию с нарушением авторских прав.

При этом в суде сам Гурьев заявил, что о существовании такого ролика он узнал только после ознакомления с материалами дела, а сам его не публиковал . Порталу Юга.ру мужчина добавил, что действительно снимал ролик, однако он был выложен в стриме Михаила Каца. По его словам, некто вырезал часть видео с его выступлением, а затем наложил музыку и выложил в интернет.

Тем не менее, 7 сентября Ленинский районный суд удовлетворил исковое заявление Апанасова. Так как решение суда вступает в силу только после апелляции, а ее можно подать в течение 5 рабочих дней, Гурьев мог участвовать в выборах. Однако Апанасов его опередил, первым подав апелляцию в Краснодарский краевой суд. По мнению Гурьева, это было сделано для того, чтобы помешать ему избраться в гордуму и заниматься политикой. В итоге, крайсуд 11 сентября принял решение отменить регистрацию кандидата в депутаты.

«"Городские проекты" стараются избрать депутатов в гордумы, чтобы помочь толкать тему урбанистики, и среди городов, где мы работаем, есть Краснодар. Изначально у нас было 6 кандидатов. Из них еще на этапе подписей сняли с выборов пятерых: якобы подписи плохие и неправильные», — написал 10 сентября на своем сайте Илья Варламов.