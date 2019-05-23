«Я просто хочу надрать тебе зад». Краснодарец и автор канала «Человек Пельмень» вызвал на ринг Владимира Соловьева

На канале «Яндекс Дзен» 22 мая появился текст письма Владимиру Соловьеву от краснодарца Кирилла Гурьева, называющего себя журналистом

В Екатеринбурге с 13 мая шли акции протеста против возведения собора Святой Екатерины в сквере у Театра драмы, во время которых задержали около ста человек. По мнению местных жителей, выбранное место не подходит для строительства. В ситуацию вмешался даже президент России Владимир Путин. Он заявил, что нужно изучить мнение населения. Спустя несколько дней после начала протестов телеведущий Владимир Соловьев в эфире утренней авторской программы на радио «Вести FM» назвал противников храма «бесами» и сообщил, что намерен судиться и «изгонять бесов».

После этого автор канала «Человек Пельмень», краснодарец Кирилл Гурьев назвал Соловьева поверхностным и примитивным пропагандистом, заслуживающим «люлей». По его словам, телеведущий оскорбил не только екатеринбуржцев, назвав их бесами, но и все российское общество. «Ты обыкновенный пропагандист. Поверхностный и примитивный. Ты позволяешь себе подобные высказывания на всю страну только лишь потому, что, как говорил твой единомышленник, генерал Росгвардии Золотов, тебе никто никогда не давал крепко по заду. А пора бы уже это сделать», — говорится в открытом письме.

Также Гурьев предложил адресату встретиться на ринге или татами, предположив, что Владимир, скорее всего, проигнорирует сообщение или вызовет его на передачу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Автор сообщения сразу отметил, что откажется от такого предложения. «Во-первых, для любого здравомыслящего человека недопустимо ходить на давно дискредитировавшие себя каналы и передачи, даже ради эфирного времени. Во-вторых, я не хочу с тобой разговаривать, я просто хочу надрать тебе зад», — написал Гурьев. В конце письма краснодарец призвал Соловьева поговорить с ним по-мужски и не затягивать с сатисфакцией. «Все твои аргументы в пользу того, что мы бесы, слушать уже никто не будет. Извиняться ты точно не будешь, поэтому ты заслуживаешь "люлей". Я не спортсмен и не боец. Я простой российский журналист. Но надавать тебе по "щам" составит для меня большое удовольствие», — резюмировал автор канала «Человек Пельмень».