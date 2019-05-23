В своем канале «Человек Пельмень» Гурьев прокомментировал высказывание Соловьева по поводу протестов в Екатеринбурге против строительства собора в сквере. Он назвал телеведущего, который считает протестующих «наследниками бесов», поверхностным и примитивным пропагандистом, заслуживающим «люлей». Гурьев предложил Соловьеву выяснить отношения «на ринге, на татами или на чем угодно».

Соловьев счел вызов на дуэль провокацией и заявил, что Гурьев просто хочет прославиться.

«Человек-пельмень должен писать Человеку-дуршлагу. Я не практикующий врач-психиатр, чтобы отвечать, — сказал он изданию «Взгляд». — Пусть он обратится к Николаю Валуеву, тот, наверное, любит пельмешки. Есть и потрясающий специалист в ресторанном бизнесе Аркадий Новиков, ему, наверное, тоже будет интересно общение».

«Человеку нужна помощь, человеку нужна слава. А следующий кто напишет, Тортик Наполеон? Человек-чебурек?», — добавил Соловьев.

Телеведущий также пояснил свою позицию по поводу «наследниками бесов», заявив, что нужно «отделять козлищ от агнцев».

«С активистами, действующими законно, надо вступать в дискуссию, вести диалог. А есть те, кто ведут себя как бесы: например, парочка, которая вскрыла вены и стала писать кровью на столбе. Те, кто стали разбирать бордюры и бросать камни в полицейских. Крупная женщина, которая кричала полицейским: "Ты что глаза отвел, на грудь не смотришь. Что, "христианьская" вера не позволяет?". Когда бросают в полицейских бутылки с кислотой», — привел Соловьев пример.

Он добавил, что дискутировать и бороться — «не вопрос», но призвал при этом соблюдать закон.