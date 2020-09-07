В краснодарском ТО «Премьера» назначили нового гендиректора
Краснодарское творческое объединение «Премьера» 7 сентября возглавил Алексей Львов-Белов
Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе КТО «Премьера» имени Леонарда Гатова.
Львов-Белов сменил на посту Юрия Богатырева, который стал худруком и и.о. гендиректора творческого объединения в январе 2019 года. Его предшественницей была Татьяна Гатова, руководившая «Премьерой» с 2007 по 2019 год. В октябре 2018-го против нее завели уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. После этого Гатова возместила организации 2,5 млн рублей скрытой прибыли, а в августе 2019 года ее оштрафовали на 35 тыс. рублей за ущерб в 4 млн рублей.
Кто такой Алексей Львов-Белов
Алексей Львов-Белов родился 20 июня 1963 года в Пензе. Окончил Высшее государственное музыкальное училище имени Гнесиных. Более 20 лет работал преподавателем в Пензенском училище культуры и искусств. Руководил разными музыкальными коллективами.
В 2009 году стал худруком, а в 2010-м — директором Пензенской филармонии. С 2012 по 2014 год руководил Поволжским отделением Союза концертных организаций России. С 2014 года занимал пост директора и худрука Краснодарского музыкального театра. В 2016 году создал и возглавил службу маркетинга КТО «Премьера».
Львов-Белов был инициатором и организатором ряда проектов, в числе которых Международный фестиваль джазовой музыки Jazz May Penza, Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Сурская застава», оперный проект Пензенской областной филармонии и Московского государственного академического камерного музыкального театра имени Покровского. Выступал на одной сцене с Ричи Коулом, Майклом Лингтоном, Стивом Турре, Филом Перри и другими джаз-музыкантами.
Удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры РФ».