В краснодарском ТО «Премьера» назначили нового гендиректора

Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе КТО «Премьера» имени Леонарда Гатова.

Львов-Белов сменил на посту Юрия Богатырева, который стал худруком и и.о. гендиректора творческого объединения в январе 2019 года. Его предшественницей была Татьяна Гатова, руководившая «Премьерой» с 2007 по 2019 год. В октябре 2018-го против нее завели уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. После этого Гатова возместила организации 2,5 млн рублей скрытой прибыли, а в августе 2019 года ее оштрафовали на 35 тыс. рублей за ущерб в 4 млн рублей.

Кто такой Алексей Львов-Белов

Алексей Львов-Белов родился 20 июня 1963 года в Пензе. Окончил Высшее государственное музыкальное училище имени Гнесиных. Более 20 лет работал преподавателем в Пензенском училище культуры и искусств. Руководил разными музыкальными коллективами.