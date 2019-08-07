Главу ТО «Премьера» Гатову оштрафовали на 35 тыс. рублей за ущерб в 4 млн рублей

Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении Гатовой возбудили в октябре 2018 года. После ее отстранили от обязанностей гендиректора объединения.

Суд признал факт двух эпизодов превышения полномочий. Первый касался найма в 2017 году худруком Музтеатра Владислава Карклина. Из материалов дела следует, что Гатова знала, что он не может выполнять обязанности, так как живет в Санкт-Петербурге, при этом ему была незаконно начислена зарплата на 1,6 млн рублей за полгода.

Второй эпизод касался 15 показов спектакля «Премьеры» в Греции, которые по поручению Гатовой прошли неофициально, и в документах творческого объединения не значились. Ущерб составил 2,5 млн рублей.

Суд постановил взыскать с Гатовой судебный штраф на сумму 35 тыс. рублей, она признала свою вину, передает «Коммерсантъ». Напомним, причиненный организации ущерб руководитель возместила.