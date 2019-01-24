В ТО «Премьера» назначили нового художественного руководителя

Художественным руководителем творческого объединения «Премьера» стал дирижер Юрий Богатырев

Об этом 23 января сообщила пресс-служба «Премьеры».

Кто такой Юрий Богатырев

Богатырев родился в 1977 году в Краснодаре, закончил Краснодарский музыкальный колледж по специальности дирижирование академическим хором. Позже учился в Российской академии музыки на факультете хорового дирижирования, проходил ассистентуру.

С 2003 по 2010 годы Богатырев был артистом хора Государственного академического Большого театра России.

С 2011 по 2014 годы работал хормейстером и ведущим дирижером Московского государственного академического камерного хора.

Как дирижер-постановщик Богатырев подготовил для Краснодарской филармонии имени Пономаренко театрально-музыкальную программу «Хиты мировой оперной музыки», а также подготовил программы Большого сводного хора Кубани для открытия IX Всемирных хоровых игр в Сочи.

Напомним, осенью 2018 года главу «Премьеры» Татьяну Гатову заподозрили в превышении должностных полномочий, в октябре возбудили уголовное дело.