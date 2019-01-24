В ТО «Премьера» назначили нового художественного руководителя
Художественным руководителем творческого объединения «Премьера» стал дирижер Юрий Богатырев
Об этом 23 января сообщила пресс-служба «Премьеры».
Кто такой Юрий Богатырев
Богатырев родился в 1977 году в Краснодаре, закончил Краснодарский музыкальный колледж по специальности дирижирование академическим хором. Позже учился в Российской академии музыки на факультете хорового дирижирования, проходил ассистентуру.
С 2003 по 2010 годы Богатырев был артистом хора Государственного академического Большого театра России.
С 2011 по 2014 годы работал хормейстером и ведущим дирижером Московского государственного академического камерного хора.
Как дирижер-постановщик Богатырев подготовил для Краснодарской филармонии имени Пономаренко театрально-музыкальную программу «Хиты мировой оперной музыки», а также подготовил программы Большого сводного хора Кубани для открытия IX Всемирных хоровых игр в Сочи.
Напомним, осенью 2018 года главу «Премьеры» Татьяну Гатову заподозрили в превышении должностных полномочий, в октябре возбудили уголовное дело.
Расследование уголовного дела продлили до 3 февраля 2019 года. Гатову временно отстранили от обязанностей гендиректора «Премьеры». В декабре прокурор Краснодарского края Сергей Табельский рассказал, что Гатова возместила причиненный организации ущерб.
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