В Краснодарском театре драмы назначили нового главного режиссера

Арсений Фогелев родился 9 января 1985 года в Свердловске. Окончил Ярославский государственный театральный институт. С июля 2007 года артист начал работать в Краснодарском театре драмы. За это время он сыграл в спектаклях «Ревизор!» (Хлестаков), «За двумя зайцами» (Голохвастов), «Мещане» (Петр), «Слуга двух господ» (Труффальдино), «На всякого мудреца довольно простоты» (Глумов), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (Фигаро), «Евангелие от Воланда» (Мастер и Иешуа), «Гамлет» (Лаэрт), «Панночка» (Хома Брут) и многих других. Также Фогелев неоднократно выступал в качестве режиссера, поставив на сцене театра «По имени господин», «Свеча» и «Конек-Горбунок».

В Краснодаре Арсений Фогелев также работал в «Одном театре». Его спектакль «С училища» участвовал в фестивале-конкурсе «Театральная стрелка» и вошел в лонг-лист премии «Золотая маска — 2019». За заслуги в развитии театрального искусства в 2018 году Фогелеву присвоили звание «Заслуженный артист Кубани».

«В период вынужденной самоизоляции Арсений Фогелев инициировал создание ряда творческий проектов, выступил в роли режиссера и ведущего юбилейной онлайн-гостиной театра, проявив себя в сложное для всех время как уверенный творческий лидер коллектива», — отметили 30 июля в пресс-службе Краснодарского театра драмы.

Нового главного режиссера представят труппе сразу после ее выхода из отпуска. 15 июля прежний главный режиссер Константин Демидов покинул свой пост, на котором он находился с октября 2018 года. До него эту должность занимал Радион Букаев, который возглавил труппу Театра защитника Отечества, созданного в Краснодаре на базе Дома офицеров.