Виновником смертельного ДТП под Анапой в МВД назвали водителя микроавтобуса
МВД 4 сентября возбудило уголовное дело по факту ДТП в Анапе с участием туристического автобуса, после которого погибла женщина
Напомним, ранним утром на объездной дороге анапского села Витязево вахтовый микроавтобус Iveco выехал на встречку и врезался в туристический автобус с наклейкой «Эллада». В результате ДТП погибла пассажирка, еще восемь человек пострадали.
Днем в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что предполагаемым виновником ДТП стал водитель микроавтобуса.
По факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), предполагающей наказание сроком до пяти лет лишения свободы.
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Напомним, в августе 2019 года под Новороссийском туристический автобус санатория «Эллада», который находится в Анапе, врезался во внедорожник. В результате погибли три ребенка и женщина. Спустя год следствие установило, что у водителя автобуса за рулем случился приступ эпилепсии.