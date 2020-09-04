Виновником смертельного ДТП под Анапой в МВД назвали водителя микроавтобуса

МВД 4 сентября возбудило уголовное дело по факту ДТП в Анапе с участием туристического автобуса, после которого погибла женщина

Напомним, ранним утром на объездной дороге анапского села Витязево вахтовый микроавтобус Iveco выехал на встречку и врезался в туристический автобус с наклейкой «Эллада». В результате ДТП погибла пассажирка, еще восемь человек пострадали.

Днем в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что предполагаемым виновником ДТП стал водитель микроавтобуса.