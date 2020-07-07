В Новороссийске будут судить водителя, из-за которого в ДТП погибли три ребенка. За рулем у него случился эпилептический припадок
В Краснодарском крае в июле в суд направили уголовное дело в отношении водителя автобуса из Анапы, который прошлым летом врезался в иномарку. Тогда погибли четыре человека
Юга.ру рассказывали об этой аварии. ДТП произошло вечером 7 августа на трассе А-146 Новороссийск — Керчь в районе поселка Верхнебаканского. Автобус Hyundai, в котором находились 40 человек, столкнулся с Volkswagen Touareg. Сразу после аварии стало известно, что на месте погибли два человека, еще 27 пострадавших отвезли в больницу.
Позже данные уточнили: в аварии погибли три человека, двое из которых — несовершеннолетние, еще 31 человеку потребовалась помощь медиков. Среди пострадавших оказались 11 детей. Также источники сообщали, что автобус принадлежал анапскому санаторию и вез людей на отдых.
7 июля 2020 года в прокуратуре Краснодарского края рассказали, что в результате той аварии погибли четыре человека, а на водителя завели уголовное дело.
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Следствие установило, что 42-летний водитель, житель Анапы, страдает эпилепсией. Достоверно зная о наличии этого заболевания и о том, что с ним нельзя работать водителем, мужчина сел за руль автобуса. Перед поездкой он принял медицинский препарат, который привел его к «иному токсическому опьянению». Это создало условия для нарушения сознания водителя и в итоге привело к развитию эпилептического приступа.
На 16-м км дороги мужчина утратил контроль над ситуацией. В результате автобус столкнулся с задней частью машины Volkswagen Touareg, которая поворачивала налево после остановки в попутном направлении. В салоне легковушки находились шесть человек, в том числе трое детей в возрасте от 4 до 15 лет. Все они, а также 33-летняя пассажирка внедорожника, погибли. Кроме того, тяжкий вред был причинен еще четверым людям.
В отношении водителя возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Обвиняемый находится под стражей, дело направили в Приморский суд Новороссийска.