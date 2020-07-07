В Новороссийске будут судить водителя, из-за которого в ДТП погибли три ребенка. За рулем у него случился эпилептический припадок

В Краснодарском крае в июле в суд направили уголовное дело в отношении водителя автобуса из Анапы, который прошлым летом врезался в иномарку. Тогда погибли четыре человека

Юга.ру рассказывали об этой аварии. ДТП произошло вечером 7 августа на трассе А-146 Новороссийск — Керчь в районе поселка Верхнебаканского. Автобус Hyundai, в котором находились 40 человек, столкнулся с Volkswagen Touareg. Сразу после аварии стало известно, что на месте погибли два человека, еще 27 пострадавших отвезли в больницу.

Позже данные уточнили: в аварии погибли три человека, двое из которых — несовершеннолетние, еще 31 человеку потребовалась помощь медиков. Среди пострадавших оказались 11 детей. Также источники сообщали, что автобус принадлежал анапскому санаторию и вез людей на отдых.

7 июля 2020 года в прокуратуре Краснодарского края рассказали, что в результате той аварии погибли четыре человека, а на водителя завели уголовное дело.