МВД: В ДТП с двумя автобусами в Анапе пострадали 8 человек
В кубанской полиции рассказали подробности аварии с пассажирским автобусом, которая произошла в Анапе утром 4 сентября
Напомним, ранним утром в анапском поселке Витязево микроавтобус столкнулся с туристическим автобусом. В результате ДТП скончалась одна женщина и несколько человек пострадали. Прокуратура назначила проверку по факту аварии.
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Позже в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали подробности ДТП. По предварительным данным, около 5:00 водитель заказного автобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с вахтовым микроавтобусом. В результате восемь человек пострадали, один человек скончался в больнице. Все пострадавшие госпитализированы в ЦРБ Анапы.
«На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливается причина происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.
Как писали Юга.ру, прошлым летом в Краснодарском крае произошло ДТП с пассажирским автобусом из Анапы и внедорожником. В аварии погибли женщина и три ребенка. Позже выяснилось, что у водителя автобуса за рулем случился эпилептический припадок.