МВД: В ДТП с двумя автобусами в Анапе пострадали 8 человек

В кубанской полиции рассказали подробности аварии с пассажирским автобусом, которая произошла в Анапе утром 4 сентября

Напомним, ранним утром в анапском поселке Витязево микроавтобус столкнулся с туристическим автобусом. В результате ДТП скончалась одна женщина и несколько человек пострадали. Прокуратура назначила проверку по факту аварии.

Читайте также: В Сочи грузовик опрокинулся на автобус с пассажирами

Позже в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали подробности ДТП. По предварительным данным, около 5:00 водитель заказного автобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с вахтовым микроавтобусом. В результате восемь человек пострадали, один человек скончался в больнице. Все пострадавшие госпитализированы в ЦРБ Анапы. «На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливается причина происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.