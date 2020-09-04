В Анапе туристический автобус попал в лобовое ДТП. Одна пассажирка скончалась

В Анапе ранним утром 4 сентября произошло ДТП с участием микроавтобуса и автобуса с пассажирами

В 5:40 в МЧС сообщили, что в анапском поселке Витязево на улице Объездной случилась автомобильная авария. Микроавтобус Iveco врезался в пассажирский автобус, принадлежащий туристической фирме.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края порталу Юга.ру подтвердили, что в результате ДТП погибла одна женщина. По предварительным данным, ее личность установлена. Кроме того, с места аварии госпитализировали пострадавших с травмами разной степени тяжести. Их точное число устанавливается, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте ДТП работали 42 сотрудника МЧС и и 14 единиц техники. Спасатели достали из автобусов заблокированных пассажиров и провели другие работы по ликвидации последствий аварии.