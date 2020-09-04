Оперштаб Кубани сообщил о 92 новых случаях COVID-19 и 2 летальных исходах

В России, по официальным данным, за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 5 тыс. 110 человек в 84 регионах страны. Как уточнил RT , только 24,2% инцифированных не имели клинических проявлений болезни. Также по всей стране был зафиксирован 121 летальный случай , а выздоровели 5 тыс. 812 человек.

За все время пандемии на территории России выявили 1 млн 15 тыс. 105 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом 832 тыс. 747 пациентов были выписаны из больниц с выздоровлением, а 17 тыс. 649 заболевших умерли .

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, за последние сутки в регионе выявили 92 случая коронавируса в 20 муниципалитетах. Среди заболевших 61 женщина и 31 мужчина, самому старшему пациенту 93 года.

В лабораториях Кубани за все время провели 849 тыс. 244 тестов на COVID-19, диагноз подтвердился у 11 тыс. 564 человек . Показатель заболеваемости достиг 203,7 случаев на 100 тыс. населения края.

При этом 9 тыс. 484 заболевших уже выздоровели, а 189 человек спасти не удалось (+2 летальных случая за сутки) . Еще 31 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 5 — на ЭКМО.

За все время с подозрением на коронавирус в медучреждения обратились 36 тыс. 830 человек. В стационарах с неподтвержденным диагнозом лечатся 3 тыс. 902 человека, а в поликлиниках наблюдаются 4 тыс. 138 кубанцев.