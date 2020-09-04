Оперштаб Кубани сообщил о 92 новых случаях COVID-19 и 2 летальных исходах
В Краснодарском крае к 4 сентября коронавирусом заразились 11 тыс. 564 человек, скончались 189 пациентов
В России, по официальным данным, за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 5 тыс. 110 человек в 84 регионах страны. Как уточнил RT, только 24,2% инцифированных не имели клинических проявлений болезни. Также по всей стране был зафиксирован 121 летальный случай, а выздоровели 5 тыс. 812 человек.
Лидерами по числу прироста новых инфицированных COVID-19 традиционно стали Москва (+692), Санкт-Петербург (+193) и Московская область (+164).
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 142, Ставропольский край — 132, Краснодарский край — 92, Дагестан — 73, Карачаево-Черкесия — 63, Крым — 40, Ингушетия — 33, Кабардино-Балкария — 30, Северная Осетия — 24, Адыгея — 21, Севастополь — 6, Чечня — 4.
За все время пандемии на территории России выявили 1 млн 15 тыс. 105 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом 832 тыс. 747 пациентов были выписаны из больниц с выздоровлением, а 17 тыс. 649 заболевших умерли.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, за последние сутки в регионе выявили 92 случая коронавируса в 20 муниципалитетах. Среди заболевших 61 женщина и 31 мужчина, самому старшему пациенту 93 года.
Вот как распределись новые случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 41;
- в Новороссийске и Туапсинском районе — по 7;
- в Северском районе — 6;
- в Сочи — 5;
- в Горячем Ключе и Динском районе — по 4;
- в Каневском, Кущевском, Тихорецком, Гулькевичском и Кавказском районах — по 2;
- в Геленджике, Приморско-Ахтарском, Кореновском, Выселковском, Темрюкском, Крымском, Абинском и Павловском районах — по 1.
В лабораториях Кубани за все время провели 849 тыс. 244 тестов на COVID-19, диагноз подтвердился у 11 тыс. 564 человек. Показатель заболеваемости достиг 203,7 случаев на 100 тыс. населения края.
При этом 9 тыс. 484 заболевших уже выздоровели, а 189 человек спасти не удалось (+2 летальных случая за сутки). Еще 31 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 5 — на ЭКМО.
За все время с подозрением на коронавирус в медучреждения обратились 36 тыс. 830 человек. В стационарах с неподтвержденным диагнозом лечатся 3 тыс. 902 человека, а в поликлиниках наблюдаются 4 тыс. 138 кубанцев.
Все материалы по теме: