Для помощи больным с подозрением на COVID-19 на Кубани выделили 100 бригад скорой помощи

В ответе на запрос портала Юга.ру министерство здравоохранения Краснодарского края сообщило, что в регионе сейчас в 21 госпитале развернули 4 тыс. 289 коек, из которых заняты 3,3 тыс. Общий фонд под COVID-19 составляет 5 тыс. коек.

Сейчас в крае помощь пациентам с коронавирусом или подозрением на него оказывают до 100 бригад скорой медицинской помощи, где работают около 400 медиков. По данным минздрава, численность бригад варьируется в зависимости от количества пациентов, обратившихся за помощью. В случае необходимости количество медиков могут увеличить. Медицинские организации муниципальных образований края сами регулируют число бригад в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Также краевой минздрав заявил, что все медики, которые работают с COVID-19, обеспечены средствами индивидуальной защиты.