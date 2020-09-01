Для помощи больным с подозрением на COVID-19 на Кубани выделили 100 бригад скорой помощи
Минздрав Кубани 1 сентября рассказал порталу Юга.ру, сколько бригад и врачей скорой помощи работают в регионе
В ответе на запрос портала Юга.ру министерство здравоохранения Краснодарского края сообщило, что в регионе сейчас в 21 госпитале развернули 4 тыс. 289 коек, из которых заняты 3,3 тыс. Общий фонд под COVID-19 составляет 5 тыс. коек.
Сейчас в крае помощь пациентам с коронавирусом или подозрением на него оказывают до 100 бригад скорой медицинской помощи, где работают около 400 медиков. По данным минздрава, численность бригад варьируется в зависимости от количества пациентов, обратившихся за помощью. В случае необходимости количество медиков могут увеличить. Медицинские организации муниципальных образований края сами регулируют число бригад в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Также краевой минздрав заявил, что все медики, которые работают с COVID-19, обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Напомним, в конце августа Юга.ру рассказывали о сломанном аппарате компьютерной томографии в Краснодарской краевой больнице № 2, куда госпитализировали родителей журналиста. Больным с подозрением на COVID-19 несколько раз вызывали скорую медицинскую помощь, в среднем время ожидания бригады составило 12 часов. После публикации новости в соцсетях кубанцы пожаловались на сломанные аппараты КТ в других медучреждениях края, а также на время ожидания скорой.
Как писали Юга.ру, 1 сентября минздрав Кубани также ответил на вопросы редакции о том, как лечат детей с подтвержденным коронавирусом.
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