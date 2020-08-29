Кубанцы пожаловались на сломанные аппараты КТ в нескольких медучреждениях края

Краснодарский край

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После публикации портала Юга.ру о неисправном аппарате КТ в ККБ № 2, жители Кубани сообщили о сломанных томографах в других медучреждениях региона

Напомним, накануне портал Юга.ру узнал, что в краснодарской краевой больнице № 2, где также лежат больные COVID-19, почти неделю не работает аппарат компьютерной томографии. В минздраве признали, что аппарат КТ вышел из строя, однако сообщили, что всем пациентам медицинская помощь оказывается в полном объеме.

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Текст данной новости также разместили в инстаграме «Туподар». В комментариях кубанцы, которые обращались с подозрением на COVID-19 в другие медучреждения региона, сообщили о неисправных томографах в инфекционной больнице № 2 Сочи, горбольнице № 3 Краснодара, а также больницах Анапы, Туапсе и Тихорецка.

Портал Юга.ру направил запрос в краевой минздрав, чтобы узнать, сколько аппаратов КТ установлено в краевых медучреждениях, сколько из них исправно, а также планируется ли дополнительная закупка томографов.

Как писали Юга.ру, за все время пандемии на Кубани коронавирус выявили у 11 тыс. 31 человека, при этом 176 пациентов скончались. Больных с COVID-19 лечат в 21 медучреждении региона.

Здравоохранение Коронавирус Медицина

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