В Краснодаре пациентам ККБ № 2 перестали делать КТ. Минздрав ничего об этом не знает

Редакция портала Юга.ру узнала, что в краснодарской краевой больнице № 2, где лежат ковидные больные, почти неделю пациентам не делают компьютерную томографию

25 августа мать журналиста портала Юга.ру вызвала скорую помощь и пожаловалась на симптомы заражения COVID-19. Предварительно врач поликлиники диагностировал у 61-летней женщины острую двустороннюю пневмонию. Через несколько часов бригада скорой помощи забрала пациентку в краснодарскую краевую больницу № 2 для обследования. У женщины взяли анализ крови, сделали кардиограмму и рентген грудной клетки. Все показатели оказались в пределах нормы, а рентген пневмонию не выявил. По словам пациентки, и фельдшеры скорой, и медперсонал больницы заявили, что аппарат компьютерной томографии сгорел в конце прошлой недели.

Женщину отказались госпитализировать и отпустили домой, объяснив это тем, что для госпитализации поражение легких должно превышать 25%. При этом медики не смогли объяснить, почему состояние больной ухудшается, несмотря на взятые анализы. Мать журналиста записалась на КТ в частной клинике на ближайшее время и, заплатив 3 тыс. рублей, сделала томографию. Результаты показали поражение легких на 50%. Родные женщины снова вызвали скорую помощь, которая приехала спустя 13 часов. 27 августа больную госпитализировали.