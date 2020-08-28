В Краснодаре пациентам ККБ № 2 перестали делать КТ. Минздрав ничего об этом не знает
Редакция портала Юга.ру узнала, что в краснодарской краевой больнице № 2, где лежат ковидные больные, почти неделю пациентам не делают компьютерную томографию
25 августа мать журналиста портала Юга.ру вызвала скорую помощь и пожаловалась на симптомы заражения COVID-19. Предварительно врач поликлиники диагностировал у 61-летней женщины острую двустороннюю пневмонию. Через несколько часов бригада скорой помощи забрала пациентку в краснодарскую краевую больницу № 2 для обследования. У женщины взяли анализ крови, сделали кардиограмму и рентген грудной клетки. Все показатели оказались в пределах нормы, а рентген пневмонию не выявил. По словам пациентки, и фельдшеры скорой, и медперсонал больницы заявили, что аппарат компьютерной томографии сгорел в конце прошлой недели.
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Женщину отказались госпитализировать и отпустили домой, объяснив это тем, что для госпитализации поражение легких должно превышать 25%. При этом медики не смогли объяснить, почему состояние больной ухудшается, несмотря на взятые анализы.
Мать журналиста записалась на КТ в частной клинике на ближайшее время и, заплатив 3 тыс. рублей, сделала томографию. Результаты показали поражение легких на 50%. Родные женщины снова вызвали скорую помощь, которая приехала спустя 13 часов. 27 августа больную госпитализировали.
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Ночью 28 августа с подозрением на пневмонию в ту же больницу госпитализировали 62-летнего отца журналиста. Ему компьютерную томографию также не сделали, однако рентген показал двустороннюю пневмонию. Обоим родителям сделали тест на COVID-19, его результаты пока неизвестны.
Портал Юга.ру обратился в пресс-службу министерства здравоохранения Краснодарского края с вопросом, действительно ли в больнице не работает аппарат компьютерной томографии. Там сообщили, что не в курсе ситуации. Редакция направила письменные запросы в минздрав Кубани и в ККБ № 2.
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